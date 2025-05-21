反托辣斯和解協議明年起生效 NCAA冷門體育項目恐取消

全美大學體育協會28億元的反托辣斯和解協議，將影響各大學增設或取消運動項目。（美聯社）

全美大學體育協會(NCAA )過去的學生運動員可以獲得獎學金優待，但不允許透過運動來獲利。不過去年NCAA同意總額28億元的反托辣斯和解協議，各聯盟在未來10年每年補償約2.8億元給過去1萬4000名權益受損的學生運動員。該協議明年才要開始實施，在重大影響即將來臨之際，越來越多大學開始增設或取消運動項目。

美聯社報導，足球、籃球等高收入運動的頂級運動員有望從大學聯賽獲得姓名、形象、肖像使用補償，但對於所謂的非收入運動(non-revenue sports)的學生來說，他們普遍不知道未來如何，成千上萬人基本上是沒沒無聞地比賽。

削減項目是個新的可怕威脅，學校將更認真權衡哪些運動最值得財政支持，預期將由頂級運動員、大型體育項目攬下絕大部分資金，許多學校將不再關注那些低調體育項目。

埃爾帕索德州大學(University of Texas at El Paso，UTEP)提到「大學運動即將面臨一些變化，包括收入分成和球員名單上限」；加州 理工州立大學(California Polytechnic State University)表示和解協議將導致體育項目「每年至少損失45萬元」。前者取消了女子網球，後者則取消游泳和跳水。亞利桑納州大峽谷大學(Grand Canyon University，GCU)取消了男子排球。

華盛頓大學體育商業項目執行董事立希(Patrick Rishe)認為，如果要遵守「教育法修正案第九條」(Title IX)，最可能被取消的將是男子體育項目，尤其是非營利的項目。

也有學校依學生群體組成考量而增設項目，如聖文德大學(St. Bonaventure University)和阿靈頓德大(UT Arlington)設女子高爾夫、東新墨西哥大學(Eastern New Mexico University)設特技表演、馬凱特 大學(Marquette University)設女子游泳。瑞德福大學(Radford University)將取消男女網球，但增設女子腰旗美足（flag football）作為俱樂部項目，並增加男子跑步運動員的選擇。