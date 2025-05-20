為採集鹿角販售獲利 蒙大拿州國民警衛隊濫用黑鷹直升機

黑鷹直升機示意圖，非新聞事件圖。（歐新社）

蒙大拿州 國民警衛隊三名隊員本月初駕駛黑鷹直升機落降私人牧場，只為採集麋鹿角販售獲利，經過民眾報警，三名涉案隊員難逃司法審判。

根據今日美國報(USA Today)報導，本月4日當天蒙州國民衛隊一架UH-60黑鷹直升機突然降落在梅維爾(Melville)附近私人牧場，當時牧場主人麥馬倫(Linda McMullen)正在外地旅行，接獲鄰居來電告知，自家停放一架軍用直升機，簡直無法置信：「你在開玩笑嗎？他回答我說，正拿著雙筒望遠鏡看著。」

原來國民衛隊黑鷹直升機降落在牧場是為了收集麋鹿角，一般鹿角行情約96元至308元，完整的鹿角可賣到453元。

蒙州國民警衛隊也證實三名涉案隊員：30歲布雷(Michael Vincent Bray)、30歲伍德蘭 (Perry Wray Woodland)36歲崔伯(Deni Lynn Draper)當時是從比林斯市(Billings)飛往海倫娜(Helena)接受飛行訓練。

至於採集的四隻鹿角已經歸還給蒙大拿魚類、野生動物暨公園管理局(Montana Department of Fish, Wildlife and Parks)，但仍難逃司法審判，甜草郡警局長朗伯格(Alan Ronneberg)強調：「這並非一般非法侵入報案，連我以前也從未見過這種事。」當地法院已對三人提出非法侵入輕罪指控。

盡管負責駕駛黑鷹直升機的布雷拒絕認罪並強調「在被證明有罪之前仍是無辜」，不過蒙州國民警衛隊副隊長赫洛內(J. Peter Hronek)14日透過臉書(Facebook)重申：「此行徑如果屬實，不符合蒙州國民警衛隊的價值，濫用軍事設施損及我們贏得蒙州民眾信任所付出的努力。」

麥瑪倫透露，國民警衛隊高階官員出面承諾會歸還鹿角並要求不要提告，讓她無奈表示：「提出的藉口就是他們都是好人而我也不想毀掉他們的工作。」 不過仍強調：「他們在做這件事之前應該想到，我認為大家還是應該知道。」