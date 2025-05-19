墨軍艦船員列隊甲板「靠舷禮」 亂流+強風釀撞橋悲劇

「夸烏特莫克號」撞上布魯克林大橋時，正準備啟航離開紐約，全體船員在甲板上列隊行「靠舷禮」，結果數十人因此受輕重傷，並且有兩人傷重不治。(路透)

「夸烏特莫克號」撞上布魯克林 大橋時，正準備啟航離開紐約，全體船員在甲板上列隊行「靠舷禮」，結果數十人因此受輕重傷，並且有兩人傷重不治。初步調查顯示，事發當時水下有湍急水流、強風時速約10哩，船舵失控，訓練船因此偏離原定航道。

夸烏特莫克號1982年7月首航，從西班牙橫渡大西洋加入墨西哥 海軍作為訓練艦，此後數十年每年都會舉行跨洲遠航訓練，孰料17日晚發生意外；這艘高桅帆船13日抵達曼哈頓 下城，是該艦今年度254天環球航程的第三站。

艦長裴瑞斯(Víctor Hugo Molina Pérez)曾告訴「海浪」(SeaWaves)雜誌說：「我們停靠的每個港口，進行的每項活動，都是展現我們國家偉大、價值觀和文化的契機。我們乘著每一道浪，成為墨西哥的形象大使。」

然而，夸烏特莫克號17日晚準備離開紐約港時，遭遇甫轉向東河(East River)的湍急海流和時速10哩的強風侵襲；理論上，經驗豐富的船長可輕鬆化解此危機，但在水道狹且繁忙的紐約港，航行難度更高。

紐約郵報引述消息人士說法報導，夸烏特莫克號正要啟航前往冰島，準備先到布魯克林海濱加油，卻因機械故障而失去轉向能力，繼而被強大的水流沖向布魯克林大橋的方向。

另一名知情人士指出，一名熟悉東河水流及水況的紐約港引水員，以及一名協助船隻駛出停泊區域和碼頭的區域對接引水人，在事故發生前引導夸烏特莫克號離港，事發當下，至少有一人在船上。

當局正在調查意外原因，曾任職於海岸防衛隊的利皮安(Henry Lipian)告訴「華盛頓郵報」說，船員可能曾試圖拋錨，力阻悲劇發生，「拋錨並不一定會發揮作用，可拖慢船速，但可能不足以讓船隻停下」。

目擊者表示，該船以全速倒俥的方式撞橋，顯示船長無法控制引擎；另有人質疑引水拖船太早離開。

曾駕駛多艘船隻進出紐約港的商船船員梅爾科利亞諾(Sal Mercogliano)表示，夸烏特莫克號碰上所有「最糟的情況」，包括船隻高度遠超過橋下通航高度、強勁水流、強風和不可靠的拖船護航，進而釀成悲劇。

著名航海部落客梅爾科利亞諾表示，「謹慎的做法是提前兩個小時在退潮時出航，但我認為他們從沒想過，引擎會把他們推向橋體。」