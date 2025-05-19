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布魯克林大橋遭撞次日遊客如織 周圍設「水上安全區」

記者曹馨元／紐約報導
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目前，經過該區海域的船隻被要求「低速航行」，NYPD也派出人員全天候巡邏維持安全。圖片拍攝於18日下午5時。(記者曹馨元╱攝影)
目前，經過該區海域的船隻被要求「低速航行」，NYPD也派出人員全天候巡邏維持安全。圖片拍攝於18日下午5時。(記者曹馨元╱攝影)

17日晚上近8時30分，隸屬墨西哥海軍的高桅帆船「夸烏特莫克號」(Cuauhtémoc)撞上紐約著名的布魯克林大橋，致兩人死亡、22人受傷，其中11人傷勢危急。短暫交通中斷後，布魯克林大橋於當晚11時前恢復通行；次日，布魯克林大橋仍遊客如織。

根據墨西哥政府與紐約市府官員的說法，該艘帆船在行經大橋下方時疑似失去動力，兩根高度約160呎的桅杆撞擊橋體後斷裂。多段現場影片顯示，當時約有數十名海軍人員站立於帆桁上，進行離港儀式展示。

紐約市警(NYPD)表示，兩名傷者送醫後不治，其中包括一名年僅20歲的女學員桑切斯(América Yamilet Sánchez)。市警特別行動部門主管阿朗波雷斯(Wilson Aramboles)透露，「沒有人落水，所有傷者都是在船上受傷的」。

夸烏特莫克號於9日抵達紐約，是墨西哥海軍獨立紀念訓練巡航的一部分，預計將訪問15國共22個港口。該船原定下個目的地為冰島；在事故發生後，船隻目前已被拖至第36號碼頭(Pier 36)暫時停靠。海岸防衛隊表示，該碼頭周邊已設立約45呎的「水上安全區」，此外，其他經過該區海域的船隻被要求「低速航行」，NYPD也派出人員全天候巡邏維持安全。

事故發生的當下，不少車輛仍在布魯克林大橋上行駛，一度短暫中斷交通後，當晚11時前又恢復正常；本報記者18日走訪布魯克林大橋附近，橋上已完全恢復正常。當日天氣晴朗，布魯克林大橋上遊人如織。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，大橋並未在事件中受損；一名不願具名的留學生表示，他的父母剛來紐約參加畢業典禮，因此帶著父母來「打卡」布魯克林大橋，「我有看到網上的視頻，很震驚。」

CNN援引消息人士指，該艦上的大多數船員預計將於18日晚搭機返回墨西哥，僅有少數船員會暫留船上，負責留守與後續協調事宜。國家運輸安全委員會(NTSB)則表示，該機構調查人員已於18日下午約5時抵達事故現場，並開始進行相關調查作業。

事故發生次日天氣晴好，作為知名景點的布魯克林大橋仍然遊人如織。(記者曹馨元╱攝影...
事故發生次日天氣晴好，作為知名景點的布魯克林大橋仍然遊人如織。(記者曹馨元╱攝影)

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