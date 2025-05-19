川普移民政策嚇跑國際生 嚴重危及哥大財源

哥倫比亞大學的財務極度仰賴大量國際學生，但川普總統的移民政策，已嚴重危及哥大收入來源。(美聯社)

紐約哥倫比亞大學(Columbia University)的大量國際學生，是該校主要財政支柱，如今川普總統祭出的新移民政策，已嚴重危及哥大 收入來源，讓校方營運陷入困境。

根據政治新聞網站Politico報導，2023至2024學年，哥大招收國際學生人數居全美第三名，僅次於紐約大學(New York University)和波士頓的東北大學(Northeastern University)，而且國際學生人數約占學生總數四成，每位外籍學生每年支付7萬多元學費，為校方挹注超過9億元財源，相當於川普凍結的聯邦預算的兩倍。

不過川普上任以來採取強硬的移民政策，拘留或逮捕親巴勒斯坦外籍學生，甚至重新審查簽證，協助辦理學生簽證 的加拿大 諮詢公司IBS創辦人尼亞梅基(Shamima Nyamekye)指出：「我直接告訴國際學生，有鑑於現在發生的一切，你們可能要有其他選項。」

尤其哥大印度籍博士生斯里尼瓦桑(Ranjani Srinivasan)被吊銷學生簽證後，決定轉往加拿大，迫使國際學生紛紛自求生路，一位匿名外籍研究生坦承：「我正在準備申請加拿大簽證，因為發生在斯里尼瓦桑身上的事也可能發生在我身上，我可能需要連夜離開。」

哥大代理校長薛普曼(Claire Shipman)也認為：「校園恐懼的寒意不僅削弱大學，也損害我們國家利益。」並坦承流失國際學生確實影響該校營運：「去年有上百萬名師生前來本校，我們的經濟社會受到這種流失帶來的影響已有諸多分析。」

與此同時，歐盟主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)提出5億歐元計畫向國際人才招手，印第安納州高等教育律師費里斯(Jodie Ferise)直言：「我們確實可能失去長期以來的優勢，加拿大和澳洲皆已準備好歡迎國際學生。」

不過共和黨人卻並不這麼認為，猶他州聯邦眾議員歐文斯(Burgess Owens)仍堅持國際學生「應該了解我們的國家、尊重我們的文化，如果做不到這一點，他們就應該回去。」