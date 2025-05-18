鞭馬超過規定次數 肯州冠軍騎師遭停賽、罰款6.2萬

委內瑞拉籍騎師艾榮東在10日的肯塔基州馬賽(Kentucky Derby)中，騎乘Sovereignty奪冠，但因在比賽時鞭馬次數超過規定，被裁罰6萬2000元。(美聯社)

賽馬公正及安全機構(HISA)表示，委內瑞拉籍騎師艾榮東(Junior Alvarado)在10日的肯塔基州 馬賽(Kentucky Derby)中，騎乘賽馬Sovereignty奪冠，但因在賽中鞭馬次數超過規定，被裁罰6萬2000元。

賽馬公正及安全機構(Horseracing Integrity and Safety Authority)於10日發出聲明表示，艾榮東用騎馬鞭打馬的次數「超過允許數量」，違反HISA規定。

HISA聲明表示，艾榮東因為犯下「第三級」(Class Three)違規而遭受懲處，罰款金額為他贏得31萬元獎金的10%，但「根據過去180天內重複違規加乘的懲處規定」，罰款翻倍增加，最終裁罰6萬2000元。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，根據HISA的裁決，艾榮東在肯塔基馬賽期間共鞭策Sovereignty八次，這是他在180天內的第二次犯規；HISA規定，騎師在比賽中最多只能鞭馬六次。

此外，艾榮東因為違規，被禁止參加5月29日和30日的賽事。

HISA表示，艾榮東若不滿裁罰結果，可以透過內部裁決小組(Internal Adjudication Panel)聽證會提出上訴，而他現在必須在30天內繳納罰款。

艾榮東10日騎乘Sovereignty，在丘吉爾唐斯(Churchill Downs)賽馬場贏得第151屆肯塔基州馬賽冠軍。

38歲的艾榮東賽前曾跌落馬摔傷肩膀，但他克服肩傷與其他挑戰後奪冠；在委內瑞拉出生、成長的艾榮東賽後表示，贏得肯塔基州馬賽冠軍是他從小的夢想。