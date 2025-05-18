憂美經濟前景 今夏旅遊「縮水」國內自駕遊興起

為省錢，今夏搭機赴海外旅遊的人預計大幅減少，改為在國內自駕遊。(美聯社)

由於對充滿不確定性的經濟前景感到擔憂，國人面對暑期旅遊的心態也出現轉變；如何旅遊比較省錢？成了一大考量重點。不少人放棄搭機出遊和奢華行程，改選陸路旅行或縮短假期。

Future Partners市場研究公司4月中旬調查2000多名旅客，約12%受訪者表示他們因為關稅 而改變了度假計畫。根據美國銀行信用卡和金融卡分析，截至5月10日當周，航空支出比去年同期下降11%。部分航空公司表示，為吸引顧客，他們已在4月降低票價。

家住伊利諾州、現年29歲的軟體工程師拉斯維克(Dan Ruswick)原本計畫7月底和母親及姊姊去聖地牙哥參加年度國際動漫展，他們訂了展覽門票和可以退款的旅館住宿；3月底4月初股市開始下跌時，他們正在考慮訂機票 ；4月中旬，他們決定取消這整趟約需花費2500元的旅程。即使最近股市反彈和暫停關稅，也沒有讓他們改變想法。

拉斯維克說：「我對目前的情況沒什麼信心。」眼看日常生活消費都比幾年前大幅上漲，拉斯維克和家人今天夏天打算改去南達科他州 黑山(Black Hills)進行公路旅行。

不過，由於許多航班和住宿預訂不能退款，現在更普遍的情況其實是直接放棄尚未正式預訂的旅程。「旅遊縮水」效應，可能還要幾個月才會真正顯現出來。

航空公司表示，國際機票預訂量依然強勁，願意花錢買高檔座位的有錢客人預訂量同樣強勁。但預訂國內經濟艙機票出門度假的旅客明顯變少。

達美航空執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)表示，過去幾個月來，愈來愈多旅客因為經濟狀況感到擔憂，開始使用手頭上的積分。他說：「準備在夏天出遊的人現在覺得，『也許應該用積分而不是現金』。」

國際會計師事務所德勤(Deloitte)報告則顯示，今年夏天美國旅客計畫進行短程旅行，41%的旅行天數為三晚以下；去年相同比例為37%。