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超強龍捲風橫掃密州、肯州 32死千人傷

編譯盧炯燊／綜合報導
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密蘇里及肯塔基二州17日遭遇毀滅性龍捲風襲擊，已有至少32人死亡，上千人受傷，數十萬戶斷電。(美聯社)
密蘇里及肯塔基二州17日遭遇毀滅性龍捲風襲擊，已有至少32人死亡，上千人受傷，數十萬戶斷電。(美聯社)

中西部及五大湖區多州，從15日到17日早上持續遭到破壞性風暴及多股龍捲風夾擊，其中密蘇里州及肯塔基州、更遭到毀滅性的龍捲風襲擊，造成至少32人死亡，上千人受傷，數十萬戶斷電，多地陷入緊急狀態。

這場毀滅性的龍捲風摧毀多個州無數建築物及造成廣泛破壞，多個社區被強大風力夷為平地，有數十萬戶停電。密蘇里、肯塔基、伊利諾、印第安納及威斯康辛、維吉尼亞等州都報告受襲，其中以密州及肯州成為重災區。田納西州中部報告多地遭遇雷暴+冰雹+龍捲風三重夾擊。

肯州州長貝希爾 (Andy Beshear)17日表示，該州已傳出18人死亡，隨著更多訊息湧入，預計數字還會增加，該州國民兵已出動以應對災情。

龍捲風17日凌晨橫掃肯州東南部勞雷爾郡(Laurel County)，CNN透過無人機拍攝到的畫面顯示當地到處都是扭曲的汽車、倒下的樹木和成堆的瓦礫。

在肯州倫敦市(London)上空拍到的另一段影像，則呈現滿目瘡痍的土地上，到處都是受損或翻倒的車輛及夷為平地的房屋，救援人員在廢墟中搜尋倖存者。

密蘇里州也有多人喪生，聖路易(St. Louis)市長斯賓塞(Cara Spencer)在記者會證實該市有5人遇難，至少40人受傷，超過5000戶房屋受到影響。他形容「這真是毀滅性的災難」。

龍捲風席捲聖路易大約20個街區，部分受災最嚴重區域已暫時封閉，斯賓塞表示，檢查人員首先評估建築物的損壞程度，預計有部分需要拆卸確保安全。

密州的斯科特郡(Scott County)也有至少2人死亡，警方指龍捲風過後留下大片破壞，多處房屋被毀，部分地區面目全非。

國土安全部長克諾姆(Kristi Noem)17日已聯絡密蘇里、肯塔基、印地安納及伊利諾等州長，承諾會為受災地區提供聯邦資源及援助。

國家氣象局指出，這個風暴系統最少形成600股龍捲風，接下來將撲向南部平原及新英格蘭地區的2000萬人口，其中德州及奧克拉荷馬州部分地區面臨威脅最嚴重。

一棟民宅的屋頂被龍捲風掀翻，不知去向。(美聯社)
一棟民宅的屋頂被龍捲風掀翻，不知去向。(美聯社)
肯塔基州倫敦市一輛汽車經龍捲風蹂躪後，車身嚴重毀損變形。(美聯社)
肯塔基州倫敦市一輛汽車經龍捲風蹂躪後，車身嚴重毀損變形。(美聯社)

龍捲風 密蘇里州 奧克拉荷馬州

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