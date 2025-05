2023年音檔曝光 拜登卸任前心智能力爭議再起

根據最近曝光的一段錄音檔,前總統拜登說話時語帶遲疑,且難以記住關鍵事件和日期,再次引發外界對他在位期間心智能力的爭論。(美聯社)

根據最近曝光的一段錄音檔,前總統拜登 (Joe Biden)說話時語帶遲疑,且難以記住關鍵事件和日期,再次引發外界對他在位期間心智能力的爭論。

法新社報導,美國媒體Axios取得並發布這段長達4分鐘的錄音,恰逢1本即將出版的新書稱,美國白宮 內部圈子在前總統拜登去年競選連任期間蓄意掩蓋他「身體狀況退化」的情況。

這段錄音取自2023年10月對前特別檢察官赫爾(Robert Hur)的2次訪談,赫爾當時正在調查拜登卸任歐巴馬(Barack Obama)副手後,是否不當處理機密文件。

各界對拜登身體狀況與認知能力的質疑,以及幕僚與民主黨重量級人士對其明顯出現衰退跡象的反應,隨著「原罪:拜登總統的衰落、掩蓋及其再次參選的災難性選擇」(Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again,暫譯)一書即將問世再度引發關注。

由美國有線電視新聞網(CNN)主播塔柏爾(Jake Tapper)和Axios新聞網記者湯普森(Alex Thompson)共同撰寫的這本書,預定5月20日發表。

當特檢在1份詳盡報告中將拜登形容為「善意、記性不佳的老年人」,激怒民主黨人和白宮官員。

然而這段錄音可聽出,拜登在回答問題時不僅遲疑許久,並多次搞錯重要事件日期。

在談到自己因兒子波伊(Beau Biden)死於腦癌所受到的打擊時,拜登努力回想波伊逝世的確切時間。

他問道:「波伊是哪個月去世的?喔,天啊,是5月嗎?他是2015年過世的嗎?我想是2015年。」

拜登接著說,「川普 是在2017年11月當選的」。他被糾正是2016年當選之後又改口說,「那是川普宣誓就職的時間」。

他說話緩慢、斷斷續續,包括長時間停頓,有時還會在一句話還沒說完的時候突然轉換話題。

拜登出現明顯衰退跡象,特別是他說話時支支吾吾和口齒不清,這在2024年6月與共和黨籍對手川普的總統辯論中表露無遺。

報導說,儘管川普也曾數度搞錯人名與日期,但以1位78歲的長者而言,他仍顯得活力充沛。