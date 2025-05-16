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聯合健保集團涉紅藍卡詐騙 司法部查不法

記者顏伶如／綜合報導
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華爾街日報獨家報導，聯合健保集團涉嫌紅藍卡詐騙，已遭司法部犯罪調查。(路透)
華爾街日報獨家報導，聯合健保集團涉嫌紅藍卡詐騙，已遭司法部犯罪調查。(路透)

華爾街日報(WSJ)獨家報導，消息人士指出，聯合健保集團(UnitedHealth Group)涉嫌紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)詐騙，已經遭到司法部犯罪調查。聯合健保被指控觸犯反壟斷規定，先前已遭政府調查。另外，聯合健保的紅藍卡收費制度也遭到聯邦政府民事調查。

過去一個月，聯合健保股價暴跌近50%，15日又跌16%，來到2020年以來最低點。

報導指出，司法部從去年夏天就開始調查聯合健保集團，調查重點在聯合健保集團的紅藍卡優勢計畫生意。司法部發言人不願對報導發表評論。

聯合健保集團則發表聲明說，並未收到司法部的犯罪調查通知。聲明指出，紅藍卡優勢計畫服務向來遵守誠信。

財務表現不佳導致股價直直落，聯合健保尋求力挽狂瀾，本周突然宣布執行長維帝(Andrew Witty)基於個人因素辭職，先前曾擔任執行長的董事長漢姆斯里(Stephen Hemsley)回鍋遞補空缺。

聯合健保集團去年面臨打擊包括科技部門遭駭客入侵，導致為許窩美國醫療機構的付款中斷數月，集團旗下聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)12月初則在紐約街頭遭到槍殺。

就在同一時間，川普政府與國會都設法削減聯邦健保支出，這個項目是聯合健保集團事業成功的重要依據。獲川普總統提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)的奧茲(Mehmet Oz)，3月在參議院任命聽證會答覆詢問時，承諾將對提供紅藍卡優勢計畫保險的聯合健保等業者擴大調查是否涉及不法。

司法部健保詐騙犯罪調查小組鎖定重點包括非法收取回扣(kickbacks)，導致聯邦政府在紅藍卡(Medicare)或白卡(Medicaid)計畫花費增加。

健保 紅藍卡 司法部

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