研究：喝能量飲料 罹患血癌風險增加

研究人員警告，熱門能量飲紅牛(Red Bull)、Celsius等都含有可能增加罹患血癌的風險的成分，須謹慎攝取。(路透)

發表於「自然」(Nature)期刊的一篇研究報告指出，能量飲料中的一種成分可能增加罹患血癌的風險。紐約的研究人員警告消費者，須謹慎攝取牛磺酸(taurine)，熱門能量飲紅牛(Red Bull)、Celsius等都含有此成分。

研究首度發現，這種胺基酸會促進白血病癌細胞 生長，白血病癌細胞在骨髓中形成。

牛磺酸可在體內自然形成，被用作補充品以抑制白血病患者的化療副作用。

但羅徹斯特大學(University of Rochester)的專家警告，攝取額外份量的牛磺酸可能使血癌更具侵略性。

該研究指出，「由於牛磺酸是能量飲料中常見的成分，我們的研究顯示，可能有需要小心考慮白血病患者補充牛磺酸的(風險與)益處。」

研究人員也說，盡管該研究仍處於早期階段，但他們「非常振奮」，因為針對白血病癌細胞的牛磺酸生成研究，「可能是治療這些具侵略性疾病的可行方法」。

在一項老鼠與人類白血病細胞的實驗中，研究人員發現阻止牛磺酸進入細胞可以減緩疾病的進展。

其他研究正在探討牛磺酸是否會刺激其他形式的癌症 ，如大腸癌。

牛磺酸是一種非必需氨基酸，存在於骨髓、大腦、心臟和肌肉中，肉類及魚類也含有牛磺酸，並被用於某些飲料中，以激活細胞，提振精神。

牛磺酸被認為有助於調節神經細胞中的鈣含量、控制炎症。

研究人員認為，這是首度在骨髓中發現牛磺酸，使白血病惡化。

此外，由於白血病細胞受牛磺酸滋養，這一細胞會經歷糖解(Glycolysis)，即細胞分解葡萄糖以產生能量。

糖解為癌細胞提供能量使其分裂與增長，令白血病變得更具侵略性，導致更多癌細胞生成。

羅徹斯特大學的研究員巴賈(Jeevisha Bajaj)表示，未來的研究應該調查白血病患者體內的牛磺酸含量，並研究如何降低其含量。