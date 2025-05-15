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川普課藥品關稅 獨立藥房急忙囤貨 業界：已敲響倒閉喪鐘

編譯盧炯燊／綜合報導
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一些藥房擔心川普政府對原材料及成藥徵收高額關稅，將導致藥物價格更加昂貴或缺藥情況更嚴重，紛紛加緊囤藥。(路透)
一些藥房擔心川普政府對原材料及成藥徵收高額關稅，將導致藥物價格更加昂貴或缺藥情況更嚴重，紛紛加緊囤藥。(路透)

由於美國依賴中國及印度製藥用材料，業界警告，川普政府對原材料及成藥徵收高額關稅，只會導致藥物價格更加昂貴或缺藥情況更嚴重，因此獨立藥房紛紛加緊囤藥。

川普總統4月2日宣布對有進口商品徵收10%全面關稅，4月8日表示會宣布「對藥品徵收高額關稅」；到5月12日，他簽署行政命令要求藥廠降低處方藥價格，讓紅藍卡(Medicare)覆蓋的藥物價格使其與其他國家一致。

川普的說法及舉動都讓製藥商都大感頭疼。有藥劑師預測，即使川普只徵收10%關稅也會造成損害，每小瓶藥的價格會因此調高0.3元，表面看似不算多，但對於一些每年配出約5萬張處方的小藥房來說，累積起來就會非常可觀。

與其他零售商不同，藥房不能將增加的成本轉嫁給患者，藥價絕大部分由健康保險公司和藥物福利管理公司設定，故此開徵關稅而調高的費用要由藥房自行承擔。面對這個情況，不少獨立經營的小型藥房紛紛囤積藥物。

阿肯色州小岩城一家藥房的藥劑師兼東主佩斯(Scott Pace)因應價格波動，儲備了200多種最常配藥品的三個月用量，主要是糖尿病藥、降血壓藥及抗生素等。他表示，沒有這些藥物，患者的病情只會更嚴重。

佩斯指出，目前只能要用一個詞來形容關稅，那就是「不確定性」，結果會給許多獨立經營的小型藥房敲響喪鐘，它們一向只籍微薄利潤生存，徵收關稅後，除非保險報銷額度也隨著更高成本而有所調升，否則這些小藥房只能面對倒閉命運。

鹽湖城一家藥房，同樣在地下室把最常用的藥品，儲存了六個月的用量，幾百個大型的塑膠藥瓶整整排列起來，就像在關稅戰中築起的防禦牆。

藥劑師喬利(Benjamin Jolley)認為，徵收藥物關稅不可能將使生產線返回美國，反而會提高藥物價格，困擾患者多年的藥物短缺問題只會更加嚴重。

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