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川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

飲用水含化學物質標準 環保署放寬

記者顏伶如／綜合報導
川普政府環保署14日放寬飲用水含「永久化學物質」(forever chemicals)的限制標準。圖為俄勒岡州民眾用水瓶接自來水飲用。(美聯社)
川普政府環保署14日放寬飲用水含「永久化學物質」(forever chemicals)的限制標準。圖為俄勒岡州民眾用水瓶接自來水飲用。(美聯社)

拜登政府任內，聯邦環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)2024年4月首度針對飲用水含「永久化學物質」(forever chemicals)頒布全國限令，要求全國6萬6000個公共供水系統的自來水廠要在2029年之前降低「全氟/多氟烷基物質」 (perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl，PFAS)含量。但是環保署14日表示，將放寬禁令。

PFAS屬於人造物質，在自然環境底下不易分解，研究發現可能提高心血管疾病、某些癌症風險，並導致初生嬰兒體重過輕。根據環保署估計，約有1億5800萬美國人因為飲水而曝露於PFAS。

環保署將廢除並檢討對3種PFAS不得超過兆分之十(10 parts per trillion，10 ppt)的限制，包括PFHxS、PFNA以及在北卡羅來納州發現的GenX物質，原本對於多種PFAS混合物的限制也將重新評估。

環保署去年頒布規定裡為兩種常見PFAS物質PFOA、PFOS訂定含量不得超過兆分之四(4 ppt)的標準，這是現有技術可能偵測的最低含量水平。環保署雖然將繼續維持PFOA、PFOS含量標準的規定，但為公用事業機關增加兩年緩衝期，允許等到2031年才須達標。

環保署長李修頓(Lee Zeldin)發表聲明說：「我們維持環保署的全國標準，保護美國民眾避免在飲水中接觸到PFOA、PFOS。我們同時致力於提供基於常識的彈性，對於符合標準的時間表提供寬限期。」

在14日的國會聽證會上，民主黨俄勒岡州聯邦參議員墨克利(Jeff Merkley)詢問李修頓，環保署是否在「削弱PFAS標準」。李修頓回答：「這麼說是不正確的。環保署的宣布並非如此。」

李修頓表示，環保署將啟動修改PFAS標準的程序，但不代表標準將變得更寬鬆，反而可能變得更加嚴格。

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