華盛頓州攀岩墜400呎3友死 他重傷花十幾小時找到電話報警

奧卡諾根郡警長辦公室和救難隊獲報後趕赴山難現場搜尋死者遺體。(美聯社)

四名登山者10日晚間在華盛頓州 北喀斯喀特山脈(North Cascades mountains)攀岩時發生意外，疑似因岩釘鬆脫，跌落數百呎陡峭溝壑，其中三人不幸身亡。現年38歲的特塞利赫(Anton Tselykh)是唯一倖存者。

特塞利赫墜崖後身受重傷，仍設法掙脫纏繞的繩索和頭盔等裝備，花了數十小時掙扎走回自己的車旁，再駕車到付費電話亭求救。

四人攀登的早冬尖峰(Early Winters Spires)位於西雅圖 東北方約160哩，是北喀斯喀特山脈深受登山者喜愛的一座山峰。協助搜救的奧卡諾根郡(Okanogan County)副警長亞內爾(Deputy Sheriff Dave Yarnell)13日表示，特塞利赫後有內出血和頭部創傷，目前仍在西雅圖一家醫院救治中。

郡驗屍官羅德里格斯(Dave Rodriguez)表示，遇難的登山者分別是48歲的伊里吉雷迪 (Vishnu Irigireddy)、63歲的阮蒂姆(Tim Nguyen)和36歲的馬蒂年科(Oleksander Martynenko)。

羅德里格斯說，四名登山者10日下山時，用來固定繩索的錨從岩石中被扯了下來。他們使用的錨點是稱為岩釘(piton)的金屬釘，似乎是由以前的登山者放置。這類岩釘通常牢牢卡入岩石中，可能留在岩壁內數年甚至數十年，但時間久了可能就不那麼安全。

四人墜落約200呎到傾斜山壁，然後又滾落200呎才停下來。當局認為，他們一開始打算向上攀登，但預期會有暴風雨，於是決定掉頭。

搜救隊長伍德沃斯(Cristina Woodworth)表示，搜救隊依登山者所攜設備顯示的座標在11日抵達墜落地點後，呼叫直升機逐一運走屍體。12日，救援人員試圖找出墜落原因，發現一個看起來飽經風霜的舊岩釘，仍掛在其中一名登山者的繩索上。