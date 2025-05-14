新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

新書稱拜登去年參加洛杉磯民主黨籌款活動時，居然認不出已認識近 20 年的好萊塢明星喬治庫隆尼 。(美聯社)

前總統拜登 在任乃至競選期間，是否存在認知問題，一直受到關注，盡管普遍存疑，但官方一直拒絕置評甚至予以否認。一本即將在下周出版的新書，大爆拜登以至身邊的人試圖掩蓋他身體衰弱的事實。

這本新書名為「原罪：拜登總統的衰退、隱暪和競選連任的災難性抉擇」(Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again)，是由 Axios 記者湯普森(Alex Thompson 與 CNN 主持人塔珀(Jake Tapper)合著，以私人對談的形式，詳細描述了拜登政府及其盟友試圖掩蓋他不適合擔任公職的情況。

書中提到2024年競選期間，當時已81歲、身體「嚴重衰弱」的拜登，如何在助手攙著手臂下蹣跚走進洛杉磯民主黨籌款活動現場。其中一幕最令人震驚的是，他居然認不出已認識近20年的好萊塢明星喬治庫隆尼(George Clooney)，也叫不出對方的名字，必須由助手在旁提醒他。

庫隆尼事後形容此事「令人吃驚」和「不正常」。他是這次籌款活動的主持人之一，後來在紐約時報的一篇專欄文章要求拜登退選。

書中更揭出拜登健康惡化到內部也感到擔憂，其中一段說到，「拜登的身體狀況惡化——最明顯的是他步履蹣跚—已變得非常嚴重，以至於內部曾討論過是否讓總統坐輪椅，不過他們決定直到大選結束後才能這樣做」。

對於拜登在多個場合摔倒，書中說，「拜登的私人醫生歐康諾(Kevin O'Connor)私下也表示，考慮到拜登的年齡，若他再次摔倒就可能需要坐輪椅，因為康復可能會很困難」。

拜登自從入主白宮 以來一再表示沒必要接受認知測驗，而歐康諾成為白宮醫師後，對他如何處理拜登健康狀況的方式一直受到質疑，指完全缺乏透明度。

書中也爆出時任副總統賀錦麗 接棒競選失敗後，她的高級顧問普洛夫(David Plouffe)直指這完全是拜登造成。

也曾是歐巴馬2008年競選經理的普洛夫，將賀錦麗不到三個月的競選歷程描述為「一場噩夢」，而她的敗選「都是拜登的錯……他徹底搞砸了我們」。

拜登發言人對新書的報導回應說，兩名作者並未查核事實，摘要發表內容目的不外乎為了賺錢。發言人說，事實證據與書中所敘恰恰相反，拜登是「很有效力」的總統。

拜登夫婦上周接受ABC電視「觀點」節目專訪時，對該書所稱拜登任期末有認知衰退一節不表認同。拜登說，「作者都寫錯了，這點根本就毫無實據」。

前第一夫人吉兒拜登駁斥的語氣更強烈：「我要講的一點是，寫這本書的人根本沒和我們同時在白宮，看不到喬(拜登名字)每天多賣力在為國效勞。」