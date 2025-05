新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

新書稱拜登去年參加洛杉磯民主黨籌款活動時,居然認不出已認識近 20 年的好萊塢明星喬治庫隆尼 。(美聯社)

前總統拜登 在任乃至競選期間,是否存在認知問題,一直受到關注,盡管普遍存疑,但官方一直拒絕置評甚至予以否認。一本即將在下周出版的新書,大爆拜登以至身邊的人試圖掩蓋他身體衰弱的事實。

這本新書名為「原罪:拜登總統的衰退、隱暪和競選連任的災難性抉擇」(Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again),是由 Axios 記者湯普森(Alex Thompson 與 CNN 主持人塔珀(Jake Tapper)合著,以私人對談的形式,詳細描述了拜登政府及其盟友試圖掩蓋他不適合擔任公職的情況。

書中提到2024年競選期間,當時已81歲、身體「嚴重衰弱」的拜登,如何在助手攙著手臂下蹣跚走進洛杉磯民主黨籌款活動現場。其中一幕最令人震驚的是,他居然認不出已認識近20年的好萊塢明星喬治庫隆尼(George Clooney),也叫不出對方的名字,必須由助手在旁提醒他。

庫隆尼事後形容此事「令人吃驚」和「不正常」。他是這次籌款活動的主持人之一,後來在紐約時報的一篇專欄文章要求拜登退選。

書中更揭出拜登健康惡化到內部也感到擔憂,其中一段說到,「拜登的身體狀況惡化——最明顯的是他步履蹣跚—已變得非常嚴重,以至於內部曾討論過是否讓總統坐輪椅,不過他們決定直到大選結束後才能這樣做」。

對於拜登在多個場合摔倒,書中說,「拜登的私人醫生歐康諾(Kevin O'Connor)私下也表示,考慮到拜登的年齡,若他再次摔倒就可能需要坐輪椅,因為康復可能會很困難」。

拜登自從入主白宮 以來一再表示沒必要接受認知測驗,而歐康諾成為白宮醫師後,對他如何處理拜登健康狀況的方式一直受到質疑,指完全缺乏透明度。

書中也爆出時任副總統賀錦麗 接棒競選失敗後,她的高級顧問普洛夫(David Plouffe)直指這完全是拜登造成。

也曾是歐巴馬2008年競選經理的普洛夫,將賀錦麗不到三個月的競選歷程描述為「一場噩夢」,而她的敗選「都是拜登的錯……他徹底搞砸了我們」。

拜登發言人對新書的報導回應說,兩名作者並未查核事實,摘要發表內容目的不外乎為了賺錢。發言人說,事實證據與書中所敘恰恰相反,拜登是「很有效力」的總統。

拜登夫婦上周接受ABC電視「觀點」節目專訪時,對該書所稱拜登任期末有認知衰退一節不表認同。拜登說,「作者都寫錯了,這點根本就毫無實據」。

前第一夫人吉兒拜登駁斥的語氣更強烈:「我要講的一點是,寫這本書的人根本沒和我們同時在白宮,看不到喬(拜登名字)每天多賣力在為國效勞。」