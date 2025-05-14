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從亞利桑納起飛 廉航Avelo助聯邦遣返移民遭抵制

記者胡玉立／綜合報導
廉價航空公司Avelo12日開始為聯邦政府提供遣返班機 ，從亞利桑納州的梅薩機場起飛。(美聯社)
廉價航空公司Avelo12日開始為聯邦政府提供遣返班機 ，從亞利桑納州的梅薩機場起飛。(美聯社)

主要服務美國小型城市的廉價航空公司Avelo，12日開始為聯邦政府執行遣返無證移民作業，遣返班機從亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)附近的梅薩機場(Mesa Gateway Airport)起飛。此舉在網路上引發抵制聲浪，空服員工會則從安全角度提出嚴厲批評。12日在亞利桑納州和康乃狄克州的機場外，也有群眾發起抗議行動。

在亞利桑納州梅薩，逾30名抗議者聚集在通往機場的道路上，他們舉著譴責川普驅逐出境行為的標語。在康乃狄克州，約有150人聚集在特威德紐黑文機場(Tweed New Haven Airport)外，呼籲旅客抵制Avelo。

Avelo總部位於休士頓，是眾多試圖從川普總統大規模驅逐政策行動中獲利的企業之一。該公司4月宣布已與國土安全部簽署協議，將使用三架波音737-800包機執行聯邦移民及海關執法局(ICE)的遣返任務。

Avelo創辦人兼執行長利維(Andrew Levy)4月宣布該協議時表示，Avelo為ICE執行任務，將有助公司擴大規模並保障就業機會。利維說：「我們明白這個話題敏感且複雜。」

Avelo成立於2021年，當時正值新冠疫情肆虐；Avelo的營運方式主要是購買價格相對較低的舊款波音737客機，並使用客流量較小、成本較低的二級機場，同時選擇大型航空公司較不重視的航線。公司聲稱2023年底已首次實現獲利。

由商業客運航空公司執行遣返航班的情況，近年來並不常見。Avelo航空為ICE執行遣返航班，已在change.org引發抵制請願。美國空服員協會(CWA)則發表聲明，自安全角度批評指出，「若整架飛機乘客都被戴上手銬腳鐐，將妨礙撤離並形成人員傷亡風險，也妨礙我們，導致無法完成工作」。

美國國會4月開始審議一項稅收法案，部分目標是為每年遣返100萬移民和在美國拘留中心安置10萬人提供資金；共和黨還計畫要求額外聘用1萬名ICE幹員和調查人員。

遣返 ICE 亞利桑納州

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