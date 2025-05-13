川普熱迎59名南非白人難民入境 惹議

59名南非白人難民12日抵達杜勒斯國際機場。(美聯社)

川普 政府大規模驅逐無證移民的同時卻歡迎首批南非 白人「難民」入境，稱他們遭暴力和歧視。不僅招致民主黨 人批評，更引起外交爭議，南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)指是錯誤做法，出於政治動機。

在美國資助下，載有59名南非白人難民的班機12日抵達維州杜勒斯國際機場，副國務卿藍道(Christopher Landau)及國土安全部副部長艾德格(Troy Edgar)親到機場迎接。

這批難民均是南非農民，藍道向他們說，「你們經歷的一切令人敬佩」，希望他們能在美國繁榮發展。

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)表示，預計在未來幾個月，美國會接收更多南非白人難民。

川普政府不僅接納這批南非白人，還加速他們難民申請的審批流程。川普12日為此辯稱，他之所以關注統稱阿非利卡人(Afrikaners)的南非白人，並不是因為他們是白人，而是在後種族隔離時代的南非，白人農民正遭到殺害及「種族滅絕」，又說準備下星期與南非領導人討論這個問題。

但這種說法遭到南非政府、專家，甚至阿非利卡人組織AfriForum的強烈反對，認為川普政府並沒有認真看待阿非利卡人農場遭攻擊事件。

南非政府表示，美國關於阿非利卡人遭受迫害的指控完全錯誤，事實是他們是全南非最富有、最成功的族群之一。

路透的報導指出，南非白人仍擁有四分之三的私人土地，財富約為黑人的20倍，白人失業率不到10%，而黑人失業率則超過三分之一。但有說法指出，在整體人口裡白人屬於少數，數十年來遭到黑人歧視，這種說法在右翼網站更為常見。

南非的暴力犯罪率極高，在阿非利卡人農村社區，白人農民屢屢遭到殺害，政府譴責這些殺戮事件，但表示這是該國犯罪問題的一部分，與種族無關。

參院外交委員會民主黨籍成員夏亨(Jeanne Shaheen)則發聲明，質疑川普這個做法是出於政治動機，且試圖改寫歷史。