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情況變了？佛州州議會不再支持 德桑提斯權力鬆動

編譯陳韻涵／即時報導
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過去六年，佛羅里達州州長德桑提斯牢牢掌握州議會，如今在他任內倒數第二個會期上，情況有所改變。(美聯社)
過去六年，佛羅里達州州長德桑提斯牢牢掌握州議會，如今在他任內倒數第二個會期上，情況有所改變。(美聯社)

過去六年來，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)牢牢掌握州議會，但在他任內倒數第二個會期上，情況有所改變。

美聯社報導，資深議員曾在從家長權利、多元化政策(DEI)、墮胎和擁槍權等議題上力挺德桑提斯，拉抬德桑提斯去年在總統初選中的形象。

今年，德桑提斯希望落實川普總統的移民議程，取消州房產稅並解決南佛州的公寓危機。

然而，共和黨議員公開抵制德桑提斯的命令，甚至質疑德桑提斯對佛州機關的處理方式，凸顯德桑提斯的影響力式微。

佛州議會2日晚休會，但未準備德桑提斯簽署的預算案，德桑提斯行使「單項否決權」(line-item veto)，僅批准預算案中的特定撥款項目。

佛州議員宣布預算框架後，將會議延長至6月初，而德桑提斯必須在7月1日的財政年度開始之前，簽署該法案。

反對派對德桑提斯提出全新挑戰，他有意於2028年再次角逐總統大位，並持續評論佛州議員，稱他們是一群小氣的人(House of Pettiness)。

美聯社分析，佛州議員在移民議題上不甩德桑提斯，雙方今年1月對峙了一周，最終德桑提斯簽署超越川普行政命令的移民措施，該措施超越了川普的行政命令，強制要求對曾在佛州犯下可判死刑罪行的無證移民判處死刑。

此外，佛州眾議會的一個小組委員會調查佛州州長夫人凱西(Casey DeSantis)發起的「佛羅里達希望」(Hope Florida)倡議可疑資金。

佛州議員和德桑提斯為了預算僵持不下，而德桑提斯今年1月也面臨了嚴重的公寓危機，包括業主面臨保險費大幅上漲等問題。

佛州邁阿密海灘(Miami Beach)北部瑟夫塞德市(Surfside)的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)2021年突然坍塌，佛州議會隔年通過一項法律，要求公寓業準備更大筆的儲備金進行修繕。

在本屆佛州議會會議期間，議員試圖減輕公寓業主上漲的成本，因為這主要影響南佛州的居民和收入固定的退休人士。

這項法案4月30日送交德桑提斯，允許公寓協會透過信貸挹注儲備金，並讓居民在修繕期間，能更靈活地暫停支付儲備金。

此案通過幾周前，佛州兩議會提出不同的修改版本，而眾議會的版本遭受德桑提斯的廣泛批評。

德桑提斯上月表示，眾議會的版本「允許驅逐住戶」，「為開發商賺更多錢鋪路」。

德桑提斯 佛州 移民

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