美媒：川普將接受卡達饋贈豪華客機作為空軍一號

圖為卡達航空客機。（非新聞所指客機）（路透）

儘管美國憲法針對總統接受饋贈有嚴格規定，美國媒體今天披露，總統川普 打算接受卡達王室贈與一架豪華的波音 噴射機作為總統座機空軍一號，並於卸任後繼續使用。

率先披露這項消息的美國廣播公司新聞網（ABC News）稱這架波音747-8型（Boeing 747-8）巨無霸噴射機為「飛行宮殿」（flying palace），可能是美國政府曾經收到過的最昂貴禮物。

法新社報導，美國憲法的薪酬條款（Emoluments Clause）禁止政府官員收受「來自任何國王、親王或外國」的禮物。

但川普計劃卸任後將客機移交給他的總統圖書館，以規避相關法律。

根據美國廣播公司與「紐約時報」（The New York Times）報導，這項計畫將於川普本週出訪卡達等3個中東國家時宣布。

接受饋贈恐引發重大道德爭議，因為這顯然違反政府防貪腐相關法律。然而消息人士告訴美國廣播公司，白宮 和司法部認為這項饋贈並非以換取任何特別利益或行動為前提，不構成賄賂。

他們指出，這架客機會先交給美國空軍，之後移交給川普的總統圖書館，並非饋贈任何個人，因此並不違憲。

白宮沒有立即回應法新社的置評請求。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）表示，此舉證明川普利用總統職位謀取個人利益。

美聯社報導，卡達政府承認與美國討論「可能轉讓」一架飛機臨時作為川普空軍一號（Air Force One）之用，但否認這架客機「將被贈與」或最終決定已經拍板。