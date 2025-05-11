校園抗議 哥大態度轉硬 勒令65名挺巴學生停學
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對於大學校園反以色列示威抗議，哥倫比亞大學校方態度丕變，改採強硬立場與作法，7日勒令65名挺巴勒斯坦學生停學，並禁止33名畢業校友和他校學生進入校園，顯示與來自川普政府的壓力妥協。
華爾街日報報導，停學的學生不得參加期末考，也不准再進入校園，只能回到宿舍。應屆畢業生不准參加畢業典禮。
哥大發言人說，「違犯校規，刻意破壞學術園地的運作，而且是經過深思熟慮而為之的話，會有嚴重後果。」
哥大和川普政府就聯邦經費與校園自主等問題的談判還在進行，先採取上述懲戒違規學生措施，顯示哥大打算簽署政府提出的協議書，同意聯邦政府對治校政策有某種形式的監督權，並由法官判斷哥大是否確實遵守協議。
川普政府強烈要求哥大，經過去年校園激烈抗爭過後，領導階層必須做出必要的改變。
就在哥大宣布上述懲戒措施的同一天，上百人蒙面示威，衝進該校圖書館，校方請紐約市警局幫忙處理，逮捕80人。哥大代理校長譴責示威人員，說這種行為「完全不能接受」。
國務卿魯比歐在X社媒平台表示：「我們正審查闖入者和破壞者的簽證。」國土安全部助理部長補充說，「如果你持有簽證、綠卡或其他任何證件來到這個國家，你就是個客人，」她在X上寫道。 「客人要有客人的樣子，如果美化那些以殺害美國人為樂的恐怖分子，騷擾猶太人，占領建築物，或者像我們最近在這些校園裡看到的那樣，你就可以訂張回國機票了。你的簽證會被吊銷。」
最新懲戒措施與去年大異其趣──去年在「寬容」政策下，抗議行動激烈到學校停課，改為網路授課，畢業典禮也取消。
今年3月，川普政府以哥大任反猶太抗議人群騷擾猶太裔師生、沒有盡到保護猶太裔的責任為由，取消4億元聯邦贈款與合約款，大傷哥大財政。政府提出重獲聯邦款項的條件──改變治校政策。
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