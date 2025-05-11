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校園抗議 哥大態度轉硬 勒令65名挺巴學生停學

記者張聲肇／綜合報導
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數名遭哥倫比亞大學停學的挺巴勒斯坦學生在巴特勒圖書館前相擁打氣。(路透)
數名遭哥倫比亞大學停學的挺巴勒斯坦學生在巴特勒圖書館前相擁打氣。(路透)

對於大學校園反以色列示威抗議，哥倫比亞大學校方態度丕變，改採強硬立場與作法，7日勒令65名挺巴勒斯坦學生停學，並禁止33名畢業校友和他校學生進入校園，顯示與來自川普政府的壓力妥協。

華爾街日報報導，停學的學生不得參加期末考，也不准再進入校園，只能回到宿舍。應屆畢業生不准參加畢業典禮。

哥大發言人說，「違犯校規，刻意破壞學術園地的運作，而且是經過深思熟慮而為之的話，會有嚴重後果。」

哥大和川普政府就聯邦經費與校園自主等問題的談判還在進行，先採取上述懲戒違規學生措施，顯示哥大打算簽署政府提出的協議書，同意聯邦政府對治校政策有某種形式的監督權，並由法官判斷哥大是否確實遵守協議。

川普政府強烈要求哥大，經過去年校園激烈抗爭過後，領導階層必須做出必要的改變。

就在哥大宣布上述懲戒措施的同一天，上百人蒙面示威，衝進該校圖書館，校方請紐約市警局幫忙處理，逮捕80人。哥大代理校長譴責示威人員，說這種行為「完全不能接受」。

國務卿魯比歐在X社媒平台表示：「我們正審查闖入者和破壞者的簽證。」國土安全部助理部長補充說，「如果你持有簽證、綠卡或其他任何證件來到這個國家，你就是個客人，」她在X上寫道。 「客人要有客人的樣子，如果美化那些以殺害美國人為樂的恐怖分子，騷擾猶太人，占領建築物，或者像我們最近在這些校園裡看到的那樣，你就可以訂張回國機票了。你的簽證會被吊銷。」

最新懲戒措施與去年大異其趣──去年在「寬容」政策下，抗議行動激烈到學校停課，改為網路授課，畢業典禮也取消。

今年3月，川普政府以哥大任反猶太抗議人群騷擾猶太裔師生、沒有盡到保護猶太裔的責任為由，取消4億元聯邦贈款與合約款，大傷哥大財政。政府提出重獲聯邦款項的條件──改變治校政策。

哥大 猶太 川普

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