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新州紐瓦克機場又爆雷達當機90秒 航班大亂

記者胡玉立／綜合報導
美國今年內已發生多起飛安事故，新州紐瓦克機場兩周內發生兩次雷達當機，飛安系統引人擔心。圖為停在紐瓦克自由國際機場的飛機。（路透）
美國今年內已發生多起飛安事故，新州紐瓦克機場兩周內發生兩次雷達當機，飛安系統引人擔心。圖為停在紐瓦克自由國際機場的飛機。（路透）

聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）表示，位於費城、指揮新澤西州紐瓦克機場飛機起降的雷達，9日清晨3點55分當機90秒。這是紐瓦克機場兩周內第二次發生雷達短暫癱瘓事件；上次類似情況發生在4月28日，空中交通管制員也短暫無法指揮飛機降落。雷達再次當機，讓各方更擔心美國空中交通管制系統老化失靈。

各方憂航空管制系統老化失靈

空中交通管制錄音顯示，凌晨4點前，一名空中交通管制員告訴聯邦快遞（FedEx）貨機飛行員：「我們的顯示器又黑掉了。如果你關心的話，聯繫你的航空公司，設法讓他們施加壓力，把這東西修好。」

聯邦快遞後來以書面聲明表示：「航班安全抵達目的地，沒有出現任何問題。我們感謝機組人員和管制員的專業精神及行動，他們安全解決了這個具有挑戰性的狀況。」

上次當機 5管制員稱受創傷休假

上次雷達當機後，FAA為確保安全而減少機場交通。過去兩周，紐瓦克機場有數百架航班被迫取消或延誤。與此同時，有五位空中管制員以受創傷為由休假，人手短缺情況更加嚴重。

本周已逾1700次航班取消或延誤

圖為電子看板上大量航班顯示延誤。（路透）
圖為電子看板上大量航班顯示延誤。（路透）

根據航班追蹤服務機構FlightAware.com，此次雷達訊號中斷，紐瓦克機場的出發和抵達航班取消數量從40架次激增至68架次，近400架航班延誤。本周該機場已有逾1700次航班取消或延誤。

白宮發言人李維特 (Karoline Leavitt) 9日表示，紐瓦克機場早上的故障原因與上周問題相同，但並未擾亂航班；「短暫中斷後，一切恢復正常，未對運作造成影響」。

李維特並表示，紐瓦克機場最近的問題證明，運輸部長達菲（Sean Duffy）8日宣布更換老化空中交通管制系統的數十億元計畫，很有必要。該計畫防止此類問題發生並提供管制員現代化技術；全國將安裝逾4600個新高速連接、更換618個雷達。達菲宣布計畫時表示，此工程可能需時三到四年。

在擁擠的空域分秒必爭，雷達發生故障，令人擔憂。但資深機師、聯合飛行員協會(Allied Pilots Association)發言人泰爾(Dennis Tajer)表示，「這其實不像一些人說的『大難臨頭』；若系統運作良好，一切自然正常運作；最重要的是準備充足，就算出問題也能繼續運行。空中交通管制員和飛行員都接受過類似狀況的培訓。」

鄰近紐約的紐瓦克機場兩周內傳出兩次雷達當機，所幸未造成飛安事故，但此情況極不尋常...
鄰近紐約的紐瓦克機場兩周內傳出兩次雷達當機，所幸未造成飛安事故，但此情況極不尋常，令航管人員捏了大把冷汗。（路透）

紐瓦克機場 聯邦快遞 新澤西州

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「設備像博物館老骨董」運輸部長提3年計畫改善空中交管系統

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