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拘留6周 伊朗籍博士生同意自我遣送、土耳其博士生獲釋

記者顏伶如 張聲肇／綜合報導
阿拉巴馬大學伊朗籍機械工程博士生杜羅迪與未婚妻莎瑪‧巴吉加尼。杜羅迪被移民和海關執法局拘留長達六周之後，8日透過律師宣布同意自我遣返。(美聯社)
阿拉巴馬大學伊朗籍機械工程博士生杜羅迪與未婚妻莎瑪‧巴吉加尼。杜羅迪被移民和海關執法局拘留長達六周之後，8日透過律師宣布同意自我遣返。(美聯社)

阿拉巴馬大學(University of Alabama)伊朗籍機械工程博士生杜羅迪(Alireza Doroudi)被移民和海關執法局(ICE)拘留六周之後，8日透過律師宣布同意自我遣返。

美國廣播公司(ABC)報導，杜羅迪3月底遭移民局拘捕，送往路易斯安納州耶拿(Jena)的移民拘留中心，距離與未婚妻同住的阿拉巴馬州托斯卡露沙(Tuscaloosa)住家相距300哩。國務院原本說杜羅迪對美國國家安全存有重大威脅，其F-1學生簽證已被註銷、不再是符合簽證規定(in status)的合法學生，因此勒令驅逐出境。

杜羅迪辯護律師羅薩斯(David Rozas)說，聯邦政府對於指控罪名不曾提出證據。

杜羅迪未婚妻莎瑪‧巴吉加尼(Sama Ebrahimi Bajgani)說，杜羅迪簽證在2023年6月遭註銷，但官員並未說明任何理由，數度洽詢都沒有得到答案；阿拉巴馬大學建議杜羅迪繼續留在美國，倘若離開將再也無法入境。

羅薩斯表示，杜羅迪做出痛苦決定，同意自我遣返回伊朗，以免繼續遭受「漫長且不必要的關押」。他說，杜羅迪表示雖然很喜歡美國，「但他們不讓我留在在裡，所以我將回家。」

羅薩斯指出，正當法律程序(due process)遭到耽誤或拒絕，被迫在遙遙無期的拘留與自願離開之間做出選擇，「我們必須捫心自問這將變成什麼樣的先例，這不只影響外國學生而已，還關係到美國的公平與正義」。

在路易斯安納州移民拘留中心，還有另外一名同樣遭ICE未經合法程序逮捕拘禁的外籍博士生。

塔夫茨大學(Tufts University)土耳其籍女博士生奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)3月25日晚在波士頓郊外遭蒙面探員逮捕後，也被送到1600哩外的耶拿拘禁。佛蒙特州柏靈頓聯邦地區法院法官塞旬斯(William Sessions)9日下令ICE將她釋放，返校繼續學業。

奧茲圖爾克說她之所以被捕，是因為去年連署一篇文章批評塔夫茨大學有關以色列發動加薩戰爭的立場。塞旬斯裁決說，法院未對本案做出最終裁決之前，應先釋放她。路州法院有關她在美國身分的官司，則另案進行。

她從路州移民中心視訊應訊時對法官表示，希望能盡早完成博士論文，主題是社交媒體對兒童的影響。奧茲圖爾克說，「拿到博士學位對我很重要」。去年12月被捕前，她的學業進展一直很順利。

佛蒙特州聯邦地區法官9日下令ICE釋放3月25日晚在波士頓郊外遭蒙面探員逮捕的塔...
佛蒙特州聯邦地區法官9日下令ICE釋放3月25日晚在波士頓郊外遭蒙面探員逮捕的塔夫茨大學土耳其籍女博士生奧茲圖爾，讓她返校繼續學業。(美聯社)

移民 學生簽證 ICE

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