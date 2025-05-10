「設備像博物館老骨董」 運輸部長提3年計畫改善空中交管系統

運輸部長達菲8日宣布將建立一個全新空中交通管制系統，但需要國會的經費支持。（美聯社）

多年來，國民對聯邦航空管理局 (FAA) 日益崩壞的基礎設施、技術過時以及人手嚴重短缺都感到擔憂，近幾個月發生連串事故後加劇這種擔憂。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy) 8日在電話會議上，概述了更換陳舊雷達、電信設備、監視系統、空中交通管制塔以及其他設施的三年計畫及其必要性。他沒有透露所需成本細節，但指出將要花費「數以十億元」。早前有業界及勞工團體指出，未來三年最少要增加緊急撥款310億元才能成事。

達菲表示，如果國會批准資金，川普 政府可在三到四年內，改造美國的空中交通管制系統。他強調建立一個全新的空中交通管制系統，「需要國會的幫助才能實現」，而且還需要一開始就撥出全數資金。

他坦言，現在的空中交通管理系統實在太老舊，根本不值得補救，這個問題早已存在數十年，但始終未得到正視。

參加會議的川普總統說，他每聽到旅客因班機延誤，被困在機場，都甚感同情。他和達菲通電話時表示，「大家在機場的遭遇，讓我很難過，我們一定要把問題解決。」

美國航管基礎設施老舊，人員不足，早被詬病。運輸部要求國會支持預算，讓設備全部更新。圖為杜勒斯機場塔台人員。（美聯社）

還在用1960年代設備

他說，空中交通的資料與通訊，居然透過「1960年代的設備傳輸，你大概不會相信，跟現代的飛機根本配不上。」

在會議上，達菲指著一些設備說，這些設備看起來就像是博物館的老骨董，而不是現代航空指揮塔。他警告再不更換老化的系統，紐瓦克機場航班大延誤的問題，有可能在全國各地出現。

新澤西州 紐瓦克自由國際機場的雷達及無線電設備上兩星期出現兩次故障，停止運作約90秒，再加上空中交通管制人手嚴重短缺，機場陷入混亂，使延誤情況雪上加霜。

今年1月一架軍方直升機在雷根華盛頓國家機場 (Ronald Reagan Washington National Airport) 與美國航空客機相撞，造成67人死亡事件，凸顯整個空中交通管制系統老舊。

死難者家屬、聯合航空、美國航空、達美航空、捷藍航空(JetBlue)的執行長，以及勞工團體的代表也參加了會議。

美國今年已發生多起空難，疑為人員和系統都不足．FAA宣布將執行一項為期三年的改善計畫。（路透）

拜登 政府去年曾要求國會在5年內額外撥款80億元用於改進，例如更換空中交通管制設施及雷達系統，但未獲兩黨議員理會。

川普政府8日表示，FAA無法獲得資金，自然難以維護和升級空中管制基礎設施。