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紐瓦克機場雷達故障 聯合航空宣布擴大免費改票

編譯俞仲慈／綜合報導
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紐瓦克機場雷達當機對聯航影響最大，聯航同意旅客可以免費改機票。（路透）
紐瓦克機場雷達當機對聯航影響最大，聯航同意旅客可以免費改機票。（路透）

全美最繁忙機場之一、新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)發生大規模航班中斷、延誤和取消，因此以紐瓦克為基地的聯合航空(United Airlines)也被迫擴大提供免費改票服務。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，總部位於芝加哥的聯合航空第三次宣布免費改票服務，凡5月4日(含)之前購買6日至23日期間往返紐瓦克的旅客，無需負擔任何換票或差額，可以重新改票，至於之前免費服務僅適用於5月17日之前行程。

聯航強調，免費改票僅適用於原定旅行日期前後兩天內出發，以及抵達原定目的地或費城或紐約之間的相同艙等航班，此前聯航已於6日宣布，免費改票適用於4月29日或之前購買5月1日至5日期間的機票。

紐瓦克機場近來狀況頻傳，先是4月28日負責引導飛機起降的費城雷達管制中心發生故障，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)暫時停止飛往紐瓦克的航班並取消900多個航班；9日凌晨又發生雷達短暫故障，引發骨牌效應，導致大批航班延誤、中斷或取消。

由於聯航以紐瓦克為航運樞紐，受到嚴重衝擊，自5月3日起每天刪減自紐瓦克起飛的35個航班。

盡管FAA正從全國各地調派航管員支援解決危機，不過有鑑於航管員需要高度專業訓練，無法在短期內輕易遞補人力。

有25年經驗的退休航管員赫南德茲(Traian Hernandez)認為，航管員長期人力不足讓值班人員備感壓力，以上周雷達通訊故障一分半鐘引發的飛安危機為例：「90秒內飛機可以從空域一端飛到另一端，眼看兩架飛機可能撞上，偏偏你無能為力，實在令人極度緊張，焦慮不安。」 

因此赫南德茲呼籲旅客暫時不要搭乘紐瓦克起降的航班；他說：「我現在選擇從甘迺迪國際機場起飛，如果我必須飛往紐約，我會從那裡起飛，無論甘迺迪機場或是拉瓜地亞(LaGuardia)機場都可以，我現在不想去紐瓦克機場。」

費城 紐瓦克機場 聯合航空

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