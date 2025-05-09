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全美第一州 密蘇里取消資本利得稅 反對者：只有富人受益

編譯尤寶琪／綜合報導
密蘇里州議會7日通過在2025年停止徵收個人資本利得稅的法案，目前已送交到共和黨籍州長柯厚的桌上；柯厚表示對此法案「非常支持」。(美聯社)
密蘇里州議會7日通過在2025年停止徵收個人資本利得稅的法案，目前已送交到共和黨籍州長柯厚的桌上；柯厚表示對此法案「非常支持」。(美聯社)

透過出售股票、房地產和其他資產獲利的投資者，很快就會在密蘇里州獲得更大的收益，因為該州即將成為美國第一個免除資本利得稅(capital gains tax)的州。

密蘇里州議會7日通過在2025年停止徵收個人資本利得稅的法案，目前已送交到共和黨籍州長柯厚(Mike Kehoe)的桌上；柯厚表示對此法案「非常支持」。且如果州稅收持續成長，密蘇里最終甚至可能進一步取消企業資本利得稅。

儘管支持者希望廢除資本利得稅能刺激經濟，但反對者卻聲稱，廢除資本利得稅只有富人受益，公立學校和公共服務的稅收收入反而會減少；由共和黨主導的密蘇里州議會，是在擴大該法案範圍，為老人和殘障居民提供更多稅收減免，並減免尿布和女性衛生用品銷售稅後，才成功克服來自民主黨的反對。

而在密蘇里州推出獨特的所得稅減免政策之際，另外至少還有八個由共和黨主導的州議會，在2025年通過更傳統的所得稅稅率削減政策；同時，國會也正在權衡，是否要延續和擴大川普總統在第一任期內所實施的所得稅減免政策。

資本收益是出售股票、加密貨幣或財產等資產所獲得的利潤；而聯邦政府對長期資本收益、持有時間長達一年以上資產所徵收的稅，則是給出低於普通所得稅的稅率。

所有徵收所得稅的州也都有徵收資本利得稅(capital gains tax)；而根據稅收政策研究機構「稅務基金會」(Tax Foundation)，密蘇里目前是32個州和哥倫比亞特區，對資本利得稅徵收與工資和其他收入徵收同稅率的州之一；有八個州則是對資本利得稅徵收低於其他所得稅的稅率。

一些由民主黨主導的州則是反向發展；馬里蘭州議員在4月通過一項法案，對收入超過35萬元的人徵收2%資本利得稅；華盛頓州議員在最近通過對超過100萬元的資本利得，徵收2.9%的額外稅；明尼蘇達州則是已經對超過100萬元的資本利得和其他投資收入徵收附加稅。

密蘇里州 共和黨 民主黨

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