白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

天主教樞機主教團在教廷時間8日選出美籍新教宗良14世。(美聯社)

天主教樞機團於教廷時間8日選出新任教宗 ——美籍的良14世(Pope Leo XIV),一項看似輕鬆卻備受關注的話題,正橫掃芝加哥 球迷圈:這位來自芝加哥南區的新教宗,究竟是支持白襪隊(White Sox),還是宿敵小熊隊(Cubs)?

路透報導,芝加哥向來在棒球支持上分裂為南北兩派,白襪代表南區、小熊代表北區,雙方世仇歷史悠久。芝加哥「聖名主教座堂」(Holy Name Cathedral)主持人薩科維奇(Gregory Sakowicz)坦言,教宗當選消息令他震驚,「他根本不在我的預測名單上」,不過他相信,良14世會延續前任路線,在移民、人權與環境議題上展現堅定立場。

然而,薩科維奇也忍不住關心:「聽說他是小熊迷。好吧,願上帝保佑他。」

小熊隊也迅速搶下話語權,在社群平台X上張貼良14世的祝賀貼文,並配上一張標誌性的瑞格利球場(Wrigley Field)看板照片,上頭寫著:「嘿,芝加哥,他是小熊迷!」

小熊隊老闆瑞克茲(Tom Ricketts)還發表聲明,邀請教宗到球場獻唱第7局中場傳統曲目「Take Me Out to the Ballgame」,甚至大膽表示:「教宗可以在投手丘來場『山上布道』(Sermon on the Mound)!」

不過,真正了解內情的家人站出來「打臉」小熊隊。

芝加哥當地媒體WGN隨即採訪教宗的兄弟約翰.普瑞弗斯特(John Prevost),他斬釘截鐵地表示:「他從來就不是小熊迷,不知道這個說法從哪冒出來的。他一直都是白襪的忠實粉絲!」白襪隊也立刻在社群平台轉發這段採訪影片,並發表聲明稱,家人最清楚真相,很高興白襪隊球迷代表進駐梵蒂岡 。