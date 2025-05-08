免操控只要按下機上按鈕 Cirrus小飛機自動安全降落 FAA認證

飛機製造商Cirrus推出的SR Series G7+單引擎活塞小飛機，具備緊急自動降落系統。(美聯社)

飛機製造商Cirrus推出的SR Series G7 +單引擎活塞小飛機，具備自行降落的「安全返航」(Safe Return)系統，已通過聯邦航空管理局(FAA)認證，只要按下機上的閃紅按鈕，飛機就能自動降落於跑道，就安全而言，堪稱改變駕駛飛機的未來。

有線電視新聞網(CNN)報導，這種自動降落的方法很簡單。起飛過程跟平常一樣，由飛行員操控，快速又謹慎地繞行到起飛跑道，升空後的種種特徵與尋常飛機無異。

但是，假設飛行員出狀況，安全返航系統能介入，它以機艙頂部的紅色按鈕來呈現，最接近後座乘客。

一旦按下那個按鈕，飛機就能自行改道，找到最接近、可降落的跑道，完全接管飛機的飛行。

Cirrus負責銷售及行銷飛機的資深副總裁考瓦爾斯基(Ben Kowalski)表示，安全返航系統做的第一件事就是做決定；有全套演算法來判斷飛機該往哪裡去，這時做的抉擇，與飛行員做的幾乎相同。

假設緊急按鈕是被誤按，有10秒鐘的緩衝期，飛行員能切斷其運作。

這種飛機的整合式飛航儀表板，提供飛機降落的一切資訊，解讀燃油狀態、天氣、風等其他狀況。

飛機發生緊急狀況，還會通知航管員，乘客有必要的話，還能與航管員交談。

SR Series飛機生產線執行主管默凱佛(Ivy McIver)同時也是一名飛行員；她表示自己第一次啟動自動返航，感覺一方面自己很難以釋懷，不去操控飛機，但另一方面，自己一直參與整個認證過程、試飛，真的只要放心觀看航空工程的魔法運作就行。

考瓦爾斯基表示，絕大多數買Cirrus飛機的美國人不是職業飛行員，或許每周只飛個一、兩次，因此公司一直想造出飛航儀板表、用戶介面，讓飛行更安全、容易。

該公司自製的機體降落傘系統(Airframe Parachute System)，是第一套由FAA認證的全機體降落傘安全系統，收納在公司所產飛機的標準配備裡，碰到緊急狀況時，讓整架飛機能滑翔到地面。