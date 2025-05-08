我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

免操控只要按下機上按鈕 Cirrus小飛機自動安全降落 FAA認證

編譯潘勛／綜合報導
飛機製造商Cirrus推出的SR Series G7+單引擎活塞小飛機，具備緊急自動降落系統。(美聯社)
飛機製造商Cirrus推出的SR Series G7+單引擎活塞小飛機，具備緊急自動降落系統。(美聯社)

飛機製造商Cirrus推出的SR Series G7+單引擎活塞小飛機，具備自行降落的「安全返航」(Safe Return)系統，已通過聯邦航空管理局(FAA)認證，只要按下機上的閃紅按鈕，飛機就能自動降落於跑道，就安全而言，堪稱改變駕駛飛機的未來。

有線電視新聞網(CNN)報導，這種自動降落的方法很簡單。起飛過程跟平常一樣，由飛行員操控，快速又謹慎地繞行到起飛跑道，升空後的種種特徵與尋常飛機無異。

但是，假設飛行員出狀況，安全返航系統能介入，它以機艙頂部的紅色按鈕來呈現，最接近後座乘客。

一旦按下那個按鈕，飛機就能自行改道，找到最接近、可降落的跑道，完全接管飛機的飛行。

Cirrus負責銷售及行銷飛機的資深副總裁考瓦爾斯基(Ben Kowalski)表示，安全返航系統做的第一件事就是做決定；有全套演算法來判斷飛機該往哪裡去，這時做的抉擇，與飛行員做的幾乎相同。

假設緊急按鈕是被誤按，有10秒鐘的緩衝期，飛行員能切斷其運作。

這種飛機的整合式飛航儀表板，提供飛機降落的一切資訊，解讀燃油狀態、天氣、風等其他狀況。

飛機發生緊急狀況，還會通知航管員，乘客有必要的話，還能與航管員交談。

SR Series飛機生產線執行主管默凱佛(Ivy McIver)同時也是一名飛行員；她表示自己第一次啟動自動返航，感覺一方面自己很難以釋懷，不去操控飛機，但另一方面，自己一直參與整個認證過程、試飛，真的只要放心觀看航空工程的魔法運作就行。

考瓦爾斯基表示，絕大多數買Cirrus飛機的美國人不是職業飛行員，或許每周只飛個一、兩次，因此公司一直想造出飛航儀板表、用戶介面，讓飛行更安全、容易。

該公司自製的機體降落傘系統(Airframe Parachute System)，是第一套由FAA認證的全機體降落傘安全系統，收納在公司所產飛機的標準配備裡，碰到緊急狀況時，讓整架飛機能滑翔到地面。

G7

上一則

102歲營養學教授的長壽祕訣 這7項生活習慣你也辦得到

下一則

第7座迪士尼樂園 將落腳阿布達比 15年來首個新主題樂園開發案

延伸閱讀

搭美國內航班 即日起須有「真實身分證」否則將額外安檢

搭美國內航班 即日起須有「真實身分證」否則將額外安檢
芬蘭大黃蜂戰機墜毀北極圈城市 飛行員彈射逃生

芬蘭大黃蜂戰機墜毀北極圈城市 飛行員彈射逃生
吉祥航空飛銀川航班 輪子觸地急拉復飛 乘客尖叫嘔吐

吉祥航空飛銀川航班 輪子觸地急拉復飛 乘客尖叫嘔吐
美聯航2客機 SFO起飛前機翼擦撞 500多旅客無恙

美聯航2客機 SFO起飛前機翼擦撞 500多旅客無恙

熱門新聞

只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，但住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。（路透）

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

2025-05-07 02:10
經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
CBS主播諾拉‧歐唐納與丈夫崔西的檔案照。（路透）

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

2025-05-07 10:53
辛辛那提居民辛頓2日看到18歲兒子被警擊斃的視頻後，開車撞死正在指揮交通的警察。(漢米爾頓郡警長辦公室照片)

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

2025-05-05 20:26
哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

2025-05-04 13:50
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑