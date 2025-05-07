不到2周時間 美國海軍在紅海又損失第2架大黃蜂戰機

F18大黃蜂戰機示意圖。（路透）

目前在紅海(Red Sea)執行任務的航空母艦「杜魯門號」(USS Harry S. Truman)，上周剛摔掉一架F-18大黃蜂(Super Hornet)戰鬥機，不料6日又發生第二架大黃蜂落海意外。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，一架雙座F/A-18F大黃蜂戰機在美東時間6日晚上9時45分左右因為意外從航空母艦「杜魯門號」墜海。

匿名官員向NBC透露，當時大黃蜂正試圖降落在航空母艦甲板，不料戰機尾鉤未能鉤住減緩飛行速度的鋼索，造成所謂「攔阻失敗」(failed arrestment)，戰機繼續加速向船頭飛去最後墜海。

當時機上飛行員與武器官緊急彈跳逃生，經過直升機搜救發現兩人存活，僅身上受到輕傷。

軍方資料顯示，F/A-18大黃蜂戰鬥機具備「高性能、雙引擎、中翼、多任務戰術」最新型戰鬥機，造價超過6000萬元。

由於美軍在紅海面臨葉門(Yemen)激進團體「青年運動」(Houthis)的軍事威脅，由杜魯門號負責巡弋，竟在不到兩周時間內，發生兩架大黃蜂戰機墜海事故。

巴林(Bahrain)美國海軍資訊主管辦公室(Navy Chief of Information)證實，4月28日一架造價6700萬元F/A-18E大黃蜂戰機「從機庫拖曳時，因為移動人員失去對戰機的控制」，導致整架戰機落海，事後也未進行打撈作業。

沒想到調查報告尚未出爐前，海軍又損失第二架大黃蜂戰機，自由派媒體MeidasTouch主編菲利科斯基(Ron Filipkowski)得知消息立即在社群平台X吐槽：「到底發生了什麼事？國防部 長赫塞斯 人在哪裡？」

由於紅海緊張局勢持續，川普總統被迫宣布不再攻擊葉門叛軍，然而赫塞斯上周在X卻點名伊朗 在背後撐腰：「我們看到你們對『青年運動』的全力支持，我們清楚知道你們在幹什麼，你們非常清楚美國軍力，既然已經警告過，你們勢必會在我們選的時間與地點付出代價。」