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巴菲特掌波克夏60年股價漲5.5萬倍 某幾個年份逆勢反漲

編譯廖振堯／綜合報導
股神巴菲特掌舵波克夏60年，股價翻升5萬5022倍。(美聯社)
股神巴菲特掌舵波克夏60年，股價翻升5萬5022倍。(美聯社)

「股神」巴菲特3日宣布將於年底前卸任波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長一職，而從他1965年接手這家搖搖欲墜的紡織公司到2024年底，波克夏股價已大漲約5.5萬倍，不僅跑贏大盤，甚至在某些年份還能逆勢反漲。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，波克夏最新的年度報告指出，巴菲特執掌的這60年裡股價飆升5,502,284%，相比之下史坦普500指數(S&P 500)上漲了39,054%(含股息)。波克夏的驚人數字相當於19.9%的複合年報酬率，幾乎是史坦普500指數10.4%的兩倍。

1998年波克夏股價大漲52.2%，而史坦普500僅上漲28.6%；1976年波克夏狂漲129.3%，遠超過史坦普500的23.6%。在史坦普500下跌的幾個年份，波克夏仍能避開大盤跌勢，如2022年科技股引領市場崩盤，史坦普500下跌18.1%，而波克夏卻在年底維持4%漲幅；1981年史坦普500下跌5%，波克夏卻漲31.8%。

波克夏也曾一度表現落後。最近一次是2023年，史坦普500反彈26.3%，而波克夏僅上漲15.8%；2020年波克夏股價僅漲2.4%，跑輸史坦普500達16個百分點。

儘管如此，賓州大學華頓商學院經濟學榮譽教授席格爾(Jeremy Siegel)指出，波克夏過去十年的表現足以超越史坦普500近2個百分點。「對價值型投資者來說，過去十年即使不是最艱難的、也是百年來最艱難的十年之一。能夠超越史坦普500絕對是非同凡響的，我認為沒有任何價值投資者能與巴菲特相比。」

巴菲特也有望高調結束他擔任執行長的最後一年，波克夏A股今年已漲近19%，更在2日年度股東大會前創下歷史新高；相較之下史坦普500今年下跌超過3%。

巴菲特將繼續擔任董事長，董事會批准將執行長一職交棒給副董事長阿貝爾(Greg Abel)。2018年巴菲特便讓阿貝爾掌管波克夏旗下數十家製造業、零售、鐵路和公用事業公司。巴菲特讚阿貝爾比他更努力工作，甚至很多事情都能做得更好。

巴菲特掌舵波克夏60年，股價翻升5萬5022倍。圖為波克夏公司5日在紐約證交所的...
巴菲特掌舵波克夏60年，股價翻升5萬5022倍。圖為波克夏公司5日在紐約證交所的股價板。(美聯社)
巴菲特掌舵波克夏60年，股價翻升5萬5022倍。圖為波克夏公司在內布拉斯加州奧馬...
巴菲特掌舵波克夏60年，股價翻升5萬5022倍。圖為波克夏公司在內布拉斯加州奧馬哈的總部。(美聯社)

波克夏 史坦普500 巴菲特

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