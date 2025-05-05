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美眾院通過台北法案修正案 強化反制2758號決議

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美眾院通過台北法案修正案 強化反制2758號決議

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。（記者陳熙文／攝影）
美國國會山莊。（記者陳熙文／攝影）

美國聯邦眾議院5日通過「台北法案」修正案，除了繼續支持台灣參與國際組織，也強化美國反制中國「武器化」聯合國2758號決議文來排除台灣參與國際社會的力道。

眾議院5日處理簡稱台北法案（TAIPEI Act）的「2019台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Act of 2019）修正案。

共和黨眾議員馬斯特（Brian Mast）表示，中國長期致力於在國際社會上排除台灣，不管是世界衛生組織、國際民航組織等，中國透過霸凌、利誘等手法，讓其他國家邊緣化台灣。

馬斯特指出，最明顯的案例就是中國刻意扭曲2758號決議文的內容；馬斯特說，該決議文只說明中華人民共和國作為中國在聯合國的代表，並未提及台灣的地位、自主權和代表權，但中國卻用2758號決議文，錯誤主張對台灣的管轄權。

馬斯特說，2758號決議文被扭曲的內容已被中國武器化來排除台灣參與國際社會、組織；馬斯特說，中國共產黨企圖重寫國際規範和用語來服務他們的政治敘事。

馬斯特表示，台北法案修正案將確保美國不會無視中國的舉動，且重申美國會主動反制北京操縱、影響國際組織的承諾。

民主黨眾議員歐斯祖斯基（Johnny Olszewski）也說，中國利用2758號決議文來排除台灣參與國際社會是不正當的，認為該決議文只說明中華人民共和國在聯合國的代表權，並無說明或決定台灣的角色。

歐斯祖斯基說，台北法案的修正案說明了美國長期的立場，指美國反對北京方面錯誤詮釋、扭曲2758號決議文，也讓美國賦權給其夥伴，反對中國要求疏離或切斷與台灣的關係。

台北法案修正案5日在眾院無異議通過；該修正案的提案人民主黨眾議員康諾利（Gerry Connolly）則因罹癌，正接受相關療程，未能到場。

眾議員 聯合國 民主黨

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