聯邦上訴法院阻美國之音重啟 指下級法院無權下令復工

美國之音在3月中旬遭川普政府下令解散，一名因此失業的員工在總部門口持標語抗議。(歐新社)

川普 總統上任後下令解散美國之音(Voice of America，VOA)等多家接受聯邦補助的新聞機構，隨後遭到聯邦法官裁定暫緩執行，最新發展是聯邦上訴法院3日擋下禁制令，讓VOA陷入前途未卜的困境。

聯邦上訴法院3日擋下一項要求川普政府讓1000多名美國之音員工重返工作崗位的下級法 院裁決。

路透報導，聯邦地區法院法官藍伯斯(Royce Lamberth)4月22日諭令政府「採取一切必要措施」，讓美國之音的員工和約聘人員重返工作崗位，並恢復廣播、電視和網路新聞播放以及部分資助。

但上訴法院3日以2比1表決結果，裁定藍伯斯無權下令員工重返工作崗位，也無權要求恢復向自由亞洲電台(RFA)和中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)提供的1500萬元補助。

美國國際媒體署(U.S. Agency for Global Media)3月根據川普的行政命令突然關閉廣播之後，安排1000多名員工休假，並告知600名約聘人員他們將被解僱。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國國際媒體署顧問萊克(Kari Lake)今年3月指控VOA及其附屬機構「對川普存有系統性偏見」並以「無法挽救」為由下令解散，除了停止製播節目、強制上千名員工休假並有約600名聘約人員被解聘。

結果本月2日萊克又向VOA員工發布備忘錄強調：「我們很期待與你們大家合作。」

正當外界以為VOA有望起死回生之際，聯邦巡迴上訴法院3日以2比1表決，裁定藍伯斯無權要求讓員工復工 ，也無權下令恢復對自由亞洲電台(Radio Free Asia)與中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)合計1500萬元的聯邦撥款。

VOA國內首席記者赫曼(Steve Herman)指出：「要讓VOA脫離重度昏迷狀況需要耗費很多時間，近50個語言部門需要付出極大努力，才能為停播前的3億4000萬名聽眾服務。」

CNN報導指出，由川普任命的兩位法官擋下藍伯斯的裁決，只有前總統歐巴馬 (Barack Obama)任命的法官皮拉德(Cornelia Pillard)持反對意見；她說：「在可預見的未來VOA會繼續噤聲，自由亞洲電台和中東廣播網也迫於經費不足無法進行司法訴訟。」並主張這些新聞機構在本案終結前可能已經名存實亡。

VOA被川普下達解散令後，80年來首度停播新聞節目，官網也自3月15日以來未曾更新，仰賴VOA的海外媒體則已停播或只播放音樂。