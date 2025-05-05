我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

聯邦上訴法院阻美國之音重啟 指下級法院無權下令復工

編譯俞仲慈／綜合報導
美國之音在3月中旬遭川普政府下令解散，一名因此失業的員工在總部門口持標語抗議。(歐新社)
美國之音在3月中旬遭川普政府下令解散，一名因此失業的員工在總部門口持標語抗議。(歐新社)

川普總統上任後下令解散美國之音(Voice of America，VOA)等多家接受聯邦補助的新聞機構，隨後遭到聯邦法官裁定暫緩執行，最新發展是聯邦上訴法院3日擋下禁制令，讓VOA陷入前途未卜的困境。

聯邦上訴法院3日擋下一項要求川普政府讓1000多名美國之音員工重返工作崗位的下級法 院裁決。

路透報導，聯邦地區法院法官藍伯斯(Royce Lamberth)4月22日諭令政府「採取一切必要措施」，讓美國之音的員工和約聘人員重返工作崗位，並恢復廣播、電視和網路新聞播放以及部分資助。

但上訴法院3日以2比1表決結果，裁定藍伯斯無權下令員工重返工作崗位，也無權要求恢復向自由亞洲電台(RFA)和中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)提供的1500萬元補助。

美國國際媒體署(U.S. Agency for Global Media)3月根據川普的行政命令突然關閉廣播之後，安排1000多名員工休假，並告知600名約聘人員他們將被解僱。

有線電視新聞網(CNN)報導，美國國際媒體署顧問萊克(Kari Lake)今年3月指控VOA及其附屬機構「對川普存有系統性偏見」並以「無法挽救」為由下令解散，除了停止製播節目、強制上千名員工休假並有約600名聘約人員被解聘。

結果本月2日萊克又向VOA員工發布備忘錄強調：「我們很期待與你們大家合作。」

正當外界以為VOA有望起死回生之際，聯邦巡迴上訴法院3日以2比1表決，裁定藍伯斯無權要求讓員工復工，也無權下令恢復對自由亞洲電台(Radio Free Asia)與中東廣播網(Middle East Broadcasting Networks)合計1500萬元的聯邦撥款。

VOA國內首席記者赫曼(Steve Herman)指出：「要讓VOA脫離重度昏迷狀況需要耗費很多時間，近50個語言部門需要付出極大努力，才能為停播前的3億4000萬名聽眾服務。」

CNN報導指出，由川普任命的兩位法官擋下藍伯斯的裁決，只有前總統歐巴馬(Barack Obama)任命的法官皮拉德(Cornelia Pillard)持反對意見；她說：「在可預見的未來VOA會繼續噤聲，自由亞洲電台和中東廣播網也迫於經費不足無法進行司法訴訟。」並主張這些新聞機構在本案終結前可能已經名存實亡。

VOA被川普下達解散令後，80年來首度停播新聞節目，官網也自3月15日以來未曾更新，仰賴VOA的海外媒體則已停播或只播放音樂。

川普 復工 歐巴馬

上一則

搭機遭性侵 加州女子怒告美航縱容慣犯

下一則

3名SpaceX員工獲選星際基地市政委員 扛打造新市鎮重責

延伸閱讀

特斯拉躺著賺的「碳權生意」有危險？眾院要廢加州空品自主權限

特斯拉躺著賺的「碳權生意」有危險？眾院要廢加州空品自主權限
美國之音復工生變 上訴法院擋下重啟裁決

美國之音復工生變 上訴法院擋下重啟裁決
住房補助違憲越權 紐約市提告聯邦住房部

住房補助違憲越權 紐約市提告聯邦住房部
聯邦嚴查白卡導致經費遲發 醫院裁員、暫停廠商付款

聯邦嚴查白卡導致經費遲發 醫院裁員、暫停廠商付款

熱門新聞

經濟分析師示警，全美​房​市今年前景晦暗不明，關稅不確定性和消費者信心下滑，對房市造成的壓力可能高於預期。(美聯社)

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

2025-05-04 02:25
前總統拜登(中)出席教宗方濟各葬禮時，由妻子吉兒(左)與一名神父攙扶護送到座位上。(美聯社)

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

2025-04-27 11:08
私募股權高管亨普希爾（左）對於性暴力等116項指控，全不認罪。圖為他24在紐約出庭。（美聯社）

水刑、電擊棒…把紐約公寓當性侵酷刑室 私募股權高管被控116項罪

2025-04-28 12:24
許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，比原本打算時程提早一步申請社安金的人數增加。（路透）

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

2025-04-28 09:20
華盛頓州塔科瑪聯邦法院內的布告，呼籲民眾盡快辦理真實身分證。(美聯社)

民眾搶辦真實身分證難預約 其實登機可用這證件取代

2025-05-02 19:53
花旗銀行(Citi Bank)29日上午發生全國性系統故障。(路透)

花旗銀行發生全國性系統故障 儲蓄帳戶無法使用

2025-04-29 11:05

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘