3名SpaceX員工獲選星際基地市政委員 扛打造新市鎮重責

SpaceX的三名員工一致獲選為「星際基地」市政委員，負責從頭打造這座新市鎮。(美聯社)

太空 探索科技公司(SpaceX )的三名員工一致獲選為德州 「星際基地」市政委員；這座新市鎮位於德州博卡奇卡海灘(Boca Chica Beach)，占地僅約1.5平方哩，人口約500人，多為SpaceX員工和眷屬。

德州論壇報報導，這座市鎮位於布朗斯維爾(Brownsville)東方約20哩處。這場投票有別於傳統的競選活動；住戶庭院沒有插旗，沒有官方競選網站，也未舉辦候選人辯論，而且每位候選人都簽署承諾，不會接受超過1110元的政治捐款。

三位候選人沒有競選活動，也未面臨挑戰。近300名「合格選民」3日同意這三人成為星際基地的鎮長與市政委員，負責從頭打造一座市鎮。 市鎮的優先施政要務不明，主要是為了協助SpaceX發展。

星際基地是SpaceX的火箭計畫的總部和發射場，該計畫與國防部和國家航空暨太空總署(NASA)簽約，是政府頂尖發射場的供應商。

卡梅倫郡(Cameron County)選務單位數據顯示，當天共有218人響應投票，其中212人贊成星際基地創建市鎮，６人投下反對票。

德州論壇報指出，在SpaceX任職12年的36歲佩登(Robert "Bobby" Peden)獲選為鎮長，他2013年在麥克里格(McGregor)的太空火箭發展單位擔任地面支援設備工程師，而他工作的地方前年12月更名為星際基地，目前擔任德州測試與發射副總裁。佩登與妻子育有三個孩子，去年12月，他捐款5000元給SpaceX的政治行動委員會。

39歲的珍娜‧佩特爾扎爾卡(Jenna Petrzelka)獲選為市政委員，她2012年加入SpaceX，曾在霍桑(Hawthorne)擔任航空電子製程工程師，前年8月至去年7月擔任星際基地的營運工程經理，而她的夫婿是SpaceX的副總裁，兩人膝下有兩個孩子。

另外一位市政專員是40歲的SpaceX環境健康與安全資深主任巴斯(Jordan Buss)，他先前在一間能源公司工作，前年才加入SpaceX。