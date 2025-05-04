特斯拉躺著賺的「碳權生意」有危險？眾院要廢加州空品自主權限

美國眾院通過決議，取消加州自行制定嚴於聯邦的汽車排放標準。這可能威脅到特斯拉銷售監管信用額度。(路透)

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）靠販賣監管信用額度獲利的商業模式，可能因為國會的最新動作而受到挑戰。眾院 上周四通過決議，要取消加州 可自行制定比聯邦更嚴格汽車排放標準的權限，這讓特斯拉每年輕將近30億美元的「政策紅利」拉警報。

這幾年，特斯拉靠著賣監管信用額度給傳統車廠，獲利豐厚。根據環保署給的豁免權，加州自行制訂的「先進清潔汽車法規II」（ACC II），明令全州到2035年禁售新的燃油動力車，而且，2026年開始，零排放汽車的占比須逐年提升。

這導致未達標車廠必須向特斯拉等達標企業購入信用額度。光是今年首季，就為特斯拉帶來5.95億美元，甚至超過財報的3.99億美元淨收入，如果沒有這筆「政策財」，特斯拉的汽車業務就虧損了。

但國會的共和黨籍議員認為加州管太寬，想收回豁免，要求加州回歸聯邦統一標準。汽車創新聯盟支持此案，強調應保障消費者買車的選擇權。此事影響重大，因為加州與其他跟進的17個州合計占全美新車市場的30%。

眾院的決議還須經過參議院那一關，最後再由總統簽署成為法律。而就算立法通過，加州也肯定會打官司。

如果加州真的不再能豁免聯邦規定，特斯拉的獲利將受重創。過去12個月的「監管信用額度」銷售高達29億美元，過去兩年大約是46億美元，如果縮水或沒了，也將影響到該公司可用來投資人工智慧計畫的資金，其中包括人形機器人和自駕車技術。

市場可能已經開始顯現憂慮：特斯拉股價今年以大跌24%，表現輸給史坦普500指數的下跌3%。