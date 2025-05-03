慈善家唐騮千捐畫抵稅官司 法院判可減免5400萬

慈善家唐騮千因捐畫的稅捐抵免，與國稅局打官司。(美聯社)

國稅局(IRS )與美籍華裔慈善家唐騮千(Oscar Tang)纏訟多年的稅務官司，稅務法院最近做出判決。此案緣於唐騮千2010年至2012年捐給紐約大都會 藝術博物館(The Met)五幅中國古畫，並向IRS申報扣稅7400萬元；但IRS認為捐贈價值被誇大，要求完全不予減免。法院最後裁定唐家可獲減稅5400萬元，但其中一幅畫作估價過高，唐家須罰款200萬元。

華爾街 日報報導，此案涉及金額龐大的慈善捐贈及稅務減免等棘手問題，引人注目；稅務法院的裁決對唐家來說，堪稱勝利。

根據法院判決，唐騮千1990年代加入紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)董事會，承諾協助該館收藏10世紀至14世紀中國古畫。1997年唐家藉合夥等方式從著名收藏家王己千(C. C. Wang)手中以500萬元購得12幅中國古畫。2010年至2012年唐家捐出其中五幅古畫給博物館；位於北京的中國嘉德(China Guardian)拍賣行估價認定，這5幅古畫總價7400萬美元。

但IRS以中國嘉德並沒有定期估價行為，並非「合格」估價機構，質疑這些畫作估價過高。IRS後來與唐家針對其中四幅估價達成一致，四幅估價自4790萬元降為4150萬元。但第五幅名為「乞巧圖」(Palace Banquet)、約有850年歷史的罕見大型絲綢掛軸畫作，雙方對估價存在爭議。「乞巧圖」2007年曾被東京一家畫廊估價1100萬元，2010年唐家將畫捐給博物館時，中國嘉德估價2600萬元。

根據大都會博物館資料，這幅大型畫作為五代或北宋畫家所作，是現存最早的界畫類作品之一。它提供了宮中女眷區景觀，庭院裡綠樹成蔭。

在最後判決中，法官同意IRS意見，認為中國嘉德在法律意義上並非合格評估機構，但法官同時認為，唐家確實完全信賴中國嘉德的估價，因此不同意IRS對五幅畫作捐贈完全不予扣稅的主張。