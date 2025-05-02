合約給舊情人 科爾百貨CEO被炒 必須歸還250萬元簽約金

柯爾百貨位於德州聖體市(Corpus Christi)的門市。(美聯社)

知情人士透露，連鎖零售業 者科爾百貨(Kohl's)執行長布坎南(Ashley Buchanan)違反公司規定，指定與舊情人有關聯的供應商簽署極不尋常的數百萬元諮詢合約，東窗事發被已遭解雇並失去所有股權獎勵，還必須歸還250萬元簽約金。

據悉，布坎南幾年前在沃爾瑪 (Walmart)工作時結識霍爾特(Chandra Holt)，兩人交往一段時間後各奔前程。布坎南任手工品材料連鎖店Michael's執行長、去年11月出任科爾百貨執行長；霍爾特則擔任寢具用品公司(Bed Bath & Beyond)執行長，如今是一名企管顧問及咖啡品牌Incredibrew創辦人。

科爾百貨董事會調查發現，布坎南曾經兩度與一家和他有私交的供應商交易，違反公司行為準則；科爾未公布該供應商名稱。布坎南在柯爾內部指定屬下與該供應商進行業務往來，簽訂數百萬元諮詢協議，霍爾特是諮詢團隊一員。

科爾百貨表示，布坎南未依公司道德準則要求披露他與合作方的關係，並認定該行為構成解雇的原因；布坎南將失去科爾的所有股權獎勵，而且必須須按比率償還250萬元簽約獎金。

布坎南、霍爾特相識多年，布坎南曾任沃爾瑪旗下的山姆俱樂部(Sam's Club)行銷長，霍爾特則在沃爾瑪擔任過網站營運長等職務；兩人在沃爾瑪集團內部不斷陞遷，又在一年之內先後離職，前往德州 其他零售業者高就。布坎南於2020年初離職，出任Michael's執行長。霍爾特則是2021年離職，先後出任家居用品零售商HomePlus以及Bed Bath & Beyond執行長。

科爾百貨1日任命董事長本德(Michael Bender)為臨時執行長，他將成為該公司三年來第四位執行長；科爾最近銷售情況不佳、營運陷困境，該公司1日表示，最近一季銷售額可能約衰退4%，本月稍後將公布業績，預計將再度出現虧損。