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公民母帶三女剛搬新家 遭探員夜擊搜查 電腦手機現金被沒收

編譯盧炯燊／綜合報導
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由於執法部門的情資過時，追查的嫌犯早於數周前就已搬離該處所，但剛搬進去的公民母女卻被誤認。(路透)
由於執法部門的情資過時，追查的嫌犯早於數周前就已搬離該處所，但剛搬進去的公民母女卻被誤認。(路透)

一名女子與三名女兒數星期前從馬里蘭州搬遷到奧克拉荷馬市，租了一棟房子準備安頓下來，丈夫則定於這個周末過來團聚。然而她們卻被誤認為非法移民，半夜遭聯邦執法人員突擊搜查。盡管事後證實是官員資訊出了錯，但她們一家人的手機、筆記型電腦和所有現金都被扣押。

這名女子在接受NBC旗下當地電視新聞台KFOR採訪時表示，她多次向在執法人員表明「我們是公民」。但對方並未理會，而且非常粗魯。報導中未透露這名母親的名字，只用了「瑪麗莎」(Marisa)的化名。

瑪麗莎說，事發在上星期某天深夜，大約20多名男子突然闖入她家，自稱是美國法警局(U.S. Marshals Service)、聯邦調查局(FBI)、移民暨海關執法局(ICE)人員，並持有搜查令及扣押令，然而令狀上的嫌疑人，早已搬走不住在這棟房子內。

瑪麗莎說，她起初不知道他們是誰，嚇了一跳。當時「天很黑，所有的燈都關了，我最初以為是遭到搶劫；我與女兒們，都是女性，以為被綁架了」。

盡管她們並非搜查令對象，但執法人員拿走了她們的手機、筆電和所有現金作為「證據」。瑪麗莎說她一直懇求，「我告訴對方我們不是罪犯。他們卻把我們當罪犯一樣對待」，而且手機、現金被沒收，她們要如何生活？

她說，盡管當時外面正下著雨，她們一家幾乎沒時間著裝，僅穿著內衣，但對方還是命令她與女兒們走到外面。「這太羞辱人了，竟然對一個家庭、對女性、對你的同胞做出這種粗暴之事！」

在執法人員離開時，瑪麗莎詢問何時才可取回財物，對方說可能要幾天甚至幾個月。

針對這起報導，司法部屬下的聯邦法警局否認有派員參與行動。

國土安全部一名官員則證實，ICE執行了一件法院授權的搜查令，調查大規模人口走私活動，八名瓜地馬拉人士已遭起訴，而瑪麗莎近期遷入的地址，之前有名住客是目標之一。

但這名官員拒絕對執法人員當時的做法置評。

非法移民 ICE 司法部

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