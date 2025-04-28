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川普長子超富俱樂部曝光 入會費50萬主打「不受監視」與政府高層交流

編譯盧思綸／即時報導
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總統川普長子小川普26日在華府喬治城推出一家超級富豪俱樂部「行政部門」。圖為他4月3日於阿拉巴馬州的共和黨派對發表演說。（美聯社）
總統川普長子小川普26日在華府喬治城推出一家超級富豪俱樂部「行政部門」。圖為他4月3日於阿拉巴馬州的共和黨派對發表演說。（美聯社）

政治新聞網POLITICO報導，總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）在華府喬治城推出一家超級富豪俱樂部，鎖定想與川普政府打好關係的商業與科技巨擘，主打在沒有媒體和圈內人監視下與川普顧問及閣員交流，入會費超過50萬美元，目前入會申請已多到有候補名單。

根據POLITICO取得邀請函及兩名知情人士透露，小川普聯手川普金主兼風險投資基金1789 Capital創辦人馬力克（Omeed Malik）、川普中東特使威科夫的兩個兒子札克（Zach Witkoff）與艾力克（Alex Witkoff），以及其他保守派投資人，推出邀請制私人俱樂部「行政部門」（Executive Branch）。

熟悉規畫的人士表示，他們的目標是打造華府史上最高端的私人俱樂部，採用推薦邀請制，入會費高達50萬美元，用以篩選企業高層領袖，提供他們在沒有媒體和圈內人的環境下盡情與川普顧問及閣員交流。

POLITICO指出，俱樂部開幕式特別選在26日白宮記者協會晚宴之後，絕非巧合。

過去政府官員與媒體記者會在白宮記協晚宴同桌共餐、熱絡互動，今年不再如此，川普事前宣布不參加。小川普成立的新俱樂部預計成為川普官員及其盟友的聚會場所。

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