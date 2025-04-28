ICE突襲科州地下夜店 逮上百無證客及十餘名現役軍人

聯邦執法人員27日凌晨在突襲科州科羅拉多斯普林斯一家地下夜總會，一舉逮捕上百名無證客。(美聯社)

聯邦執法人員27日凌晨在科羅拉多州第二大城科羅拉多斯普林斯(Colorado Springs)展開大執法，突襲當地一家地下夜總會，一舉逮捕上百名無證客 。

美聯社報導，聯邦緝毒局(DEA)洛磯山分局(Rocky Mountain Division)探員普倫(Jonathan Pullen)舉行記者會，證實美國移民和海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE)逮捕上百名無證客並強調：「市民今天醒來時，科羅拉多斯普林斯市已經是一個更加安全的社區。」

DEA公布的執法影片發現，當時執法人員將夜總會團團包圍並下令所有人高舉雙手走到戶外；而且眼看聯邦幹員敲碎窗戶，數十人立即從入口處企圖逃逸，不過難逃法網，數十名嫌犯還是被上銬站在人行道，等候被押解。

報導指出，夜總會因涉及多項販毒、賣淫與暴力等犯罪事實，經過警方數個月部署，動員多個機構旗下300多名人展開突襲行動，當場查獲數量不明的槍械以及古柯鹼等毒品，普倫直言：「當警方出現在門口時，多數部分毒品都掉在地面。」

事後DEA落磯山分局還透過社群平台X發文警告：「凌晨3時之後，不會發生任何好事。」

當時夜總會約有200多人，被羈押的嫌犯包括十餘名現役軍人，他們不是顧客、就是武裝保全；普倫坦承，部分人士因未公開的逮捕令而被捕，不過並未透露被羈押的無證客的國籍。

司法部長邦迪(Pam Bondi)隨後在X發文重申：「隨著我們川普 總統即將上任100天，他讓美國再次安全的指令已經獲得成果!」

本月稍早，科羅拉多州一名聯邦法官下令暫緩驅離移民，以免無證客因川普政府援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)而被驅逐出境。

川普二度入主白宮以來，強力推動大規模驅離行動，至今已有上千名國際學生被捕，同時南部邊境非法移民 也大幅減至零星人數。