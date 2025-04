美CIA副局長之子 為俄軍打烏克蘭作戰身亡

中情局副局長加利納於2019年檔案照。(取自國防情報局)

中央情報局發言人25日表示,一名中央情報局高級官員的兒子去年「在烏克蘭 衝突中戰鬥時死亡」。

稍早俄羅斯 一家新聞網站報導稱,21歲美國人邁克爾·格洛斯(Michael Alexander Gloss)已報名加入俄羅斯軍隊,隨後中情局發言人證實了格洛斯的死訊。格洛斯是美國中央情報局數位創新副局長朱利安·加利納(Juliane Gallina)的兒子。

據俄羅斯獨立媒體調查及英國衛報25日報導,中情局(CIA)副局長21歲兒子,去年在烏東替俄軍作戰時身亡。

其訃聞寫道,格洛斯去年4月4日命喪東歐。其母嘉琳娜,現任CIA數位創新部門副局長(deputy director for digital innovation at the Central Intelligence Agency)。一名美國情報高官之子,竟為俄國 總統普亭發動的侵烏戰爭而死,此一難以置信的故事,描繪出一名美國中產家庭男孩,如何因美國國內的憤怒情緒和網路激進言論,走向烏東殺戮戰場。

在俄國社群媒體VKontakte上,高中時是美式足球運動員的格洛斯,自稱「多極世界的支持者」,並寫道「我離家出走,環遊世界。我厭惡法西斯主義,熱愛我的祖國」,還貼出俄國國旗與巴勒斯坦旗。

俄國調查網站iStories報導,格洛斯是自2022年2月俄烏開戰以來,逾1500名與俄軍簽下合約的外籍人士之一。據外洩的徵兵辦公室資料庫,他是前年9月簽約。消息人士說,他前年12月被派到俄國一支突擊部隊,在戰況最激烈的俄烏前線作戰,突襲烏克蘭蘇勒答爾市(Soledar)一帶的烏軍陣地。

格洛斯在大學時積極參與性別平權與環保運動,並加入左翼團體「彩虹家庭」(Rainbow Family)。他近年來對美國支持以色列及在以哈戰爭上偏袒以方立場越來越憤怒。格洛斯幾名熟人對iStories指稱,他原本只希望藉服役來取得俄國護照,好旅居俄境。

根據格洛斯在俄羅斯社群網站VKontakte的頁面,他在高中時期是美式足球運動員,父母都在軍中服役,他自稱是「多極世界的支持者」。他寫道:「我離家出走,環遊世界。我厭惡法西斯主義。我熱愛我的祖國。」他還張貼俄羅斯與巴勒斯坦國旗的圖案。

根據調查網站iStories,格洛斯是自2022年2月以來與俄羅斯軍隊簽署合約的逾1500名外籍人士之一。徵兵辦公室的數據後來外洩,顯示他是在2023年9月簽署合約。

消息人士向iStories表示,格洛斯於2023年12月被派到「突擊部隊」,也就是參與前線激烈作戰的單位。一名熟人說,他被部署到一個俄羅斯空降團,被派到蘇勒答爾市附近突襲烏克蘭陣地。