反川普播客節目 連3月奪下載冠軍
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新聞周刊(Newsweek)24日報導，自由派政治行動委員會「梅迪亞斯觸動」(MeidasTouch)推出的播客節目，連續三個月榮登下載次數排行榜冠軍，下載次數超過保守派三大名嘴羅根(Joe Rogan)、甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)與夏皮洛(Ben Shapiro)的節目總和。
根據Podscribe統計，「梅迪亞斯觸動播客」從川普總統今年1月再次執政以來就在下載排行榜穩坐第一，連續三個月成為全國下載次數最高的播客節目。
原本在政治類播客節目當中，曾登上排行榜冠軍的都是支持川普的節目，包括羅根、歐文斯、夏皮洛的節目，川普2024年競選期間曾接受羅根等人播客節目專訪，某些專家認為，川普青睞播客勝過傳統媒體的策略是勝選因素之一。
最新公布的4月統計裡，「梅迪亞斯觸動播客」有1億730萬次下載，「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)被下載4930萬次，歐文斯的「甘蒂絲」(Candace)有2890萬次，「夏皮洛秀」(The Ben Shapiro Show)有1910萬次。
「梅迪亞斯觸動」是2020年由班‧梅澤拉斯(Ben Meiselas)、布列特‧梅澤拉斯(Brett Meiselas)、喬迪‧梅澤拉斯(Jordy Meiselas)三兄弟共同創立，最初透過社群媒體發布短片，推出反對川普的政治廣告，為民主黨候選人宣傳。
播客節目連續三個月蟬聯排行榜榜首，班‧梅澤拉斯23日發表聲明說：「這不只是播客節目的勝利，而是一股運動。」他表示：「在充斥假訊息及冷漠的時代，我們打造以真相、問責、直話直說為基礎的挺民主敘事社群。我們才剛起步而已。」
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