反川普播客節目 連3月奪下載冠軍

反川普播客節目成為下載排行榜冠軍。(路透)

新聞周刊(Newsweek)24日報導，自由派政治行動委員會「梅迪亞斯觸動」(MeidasTouch)推出的播客節目，連續三個月榮登下載次數排行榜冠軍，下載次數超過保守派三大名嘴羅根(Joe Rogan)、甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)與夏皮洛(Ben Shapiro)的節目總和。

根據Podscribe統計，「梅迪亞斯觸動播客」從川普 總統今年1月再次執政以來就在下載排行榜穩坐第一，連續三個月成為全國下載次數最高的播客節目。

原本在政治類播客節目當中，曾登上排行榜冠軍的都是支持川普的節目，包括羅根、歐文斯、夏皮洛的節目，川普2024年競選期間曾接受羅根等人播客節目專訪，某些專家認為，川普青睞播客勝過傳統媒體的策略是勝選因素之一。

最新公布的4月統計裡，「梅迪亞斯觸動播客」有1億730萬次下載，「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)被下載4930萬次，歐文斯的「甘蒂絲」(Candace)有2890萬次，「夏皮洛秀」(The Ben Shapiro Show)有1910萬次。

「梅迪亞斯觸動」是2020年由班‧梅澤拉斯(Ben Meiselas)、布列特‧梅澤拉斯(Brett Meiselas)、喬迪‧梅澤拉斯(Jordy Meiselas)三兄弟共同創立，最初透過社群媒體 發布短片，推出反對川普的政治廣告，為民主黨 候選人宣傳。