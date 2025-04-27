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反川普播客節目 連3月奪下載冠軍

記者顏伶如／綜合報導
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反川普播客節目成為下載排行榜冠軍。(路透)
反川普播客節目成為下載排行榜冠軍。(路透)

新聞周刊(Newsweek)24日報導，自由派政治行動委員會「梅迪亞斯觸動」(MeidasTouch)推出的播客節目，連續三個月榮登下載次數排行榜冠軍，下載次數超過保守派三大名嘴羅根(Joe Rogan)、甘蒂絲‧歐文斯(Candace Owens)與夏皮洛(Ben Shapiro)的節目總和。

根據Podscribe統計，「梅迪亞斯觸動播客」從川普總統今年1月再次執政以來就在下載排行榜穩坐第一，連續三個月成為全國下載次數最高的播客節目。

原本在政治類播客節目當中，曾登上排行榜冠軍的都是支持川普的節目，包括羅根、歐文斯、夏皮洛的節目，川普2024年競選期間曾接受羅根等人播客節目專訪，某些專家認為，川普青睞播客勝過傳統媒體的策略是勝選因素之一。

最新公布的4月統計裡，「梅迪亞斯觸動播客」有1億730萬次下載，「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)被下載4930萬次，歐文斯的「甘蒂絲」(Candace)有2890萬次，「夏皮洛秀」(The Ben Shapiro Show)有1910萬次。

「梅迪亞斯觸動」是2020年由班‧梅澤拉斯(Ben Meiselas)、布列特‧梅澤拉斯(Brett Meiselas)、喬迪‧梅澤拉斯(Jordy Meiselas)三兄弟共同創立，最初透過社群媒體發布短片，推出反對川普的政治廣告，為民主黨候選人宣傳。

播客節目連續三個月蟬聯排行榜榜首，班‧梅澤拉斯23日發表聲明說：「這不只是播客節目的勝利，而是一股運動。」他表示：「在充斥假訊息及冷漠的時代，我們打造以真相、問責、直話直說為基礎的挺民主敘事社群。我們才剛起步而已。」

梅迪亞斯三兄弟製作的反川普播客節目連續三個月榮登下載排行榜冠軍，次數超過保守派三...
梅迪亞斯三兄弟製作的反川普播客節目連續三個月榮登下載排行榜冠軍，次數超過保守派三大名嘴的節目總和。(取自(Brett Meiselas Instagram)

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