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耶魯紐海文醫療系統遭駭客入侵 550萬病人個資外洩

記者張聲肇／綜合報導
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耶魯紐海文醫療系統的電腦系統3月時遭駭客攻擊，550萬病患個資包括姓名、社會安全號碼、疾病類型和病歷編號都遭竊取。(美聯社)
耶魯紐海文醫療系統的電腦系統3月時遭駭客攻擊，550萬病患個資包括姓名、社會安全號碼、疾病類型和病歷編號都遭竊取。(美聯社)

耶魯紐海文醫療系統(Yale New Haven Health System)的電腦系統3月時遭駭客攻擊，550萬名病患個資包括姓名、社會安全號碼、疾病類型和病歷編號都遭竊取。

紐海文醫療系統經營360多家診所，分布在康州，紐約州和羅德島州。該醫療系統的資訊系統3月8日被侵入，4月11日管理階層才確認病人個資遭竊。

管理階層說，駭客並未取得電子醫療紀錄和治療資訊，也未進入財務帳戶及支付資訊檔案區。

各醫院診所4月14日開始通知有關病人，並在信函中表示，遭竊資訊未被用於身分盜竊或詐騙案。

聯邦衛生部掌管系統入口的部門說，個資遭竊的病患共555萬6702人。這是今年迄今最大規模的健保醫療個資遭竊案。

耶魯紐海文醫療系統是1913年耶魯大學醫學院和紐海文醫院合作成立的非營利醫療系統，總部在紐海文。它是康州最大醫療健康照護系統，轄下的醫院、醫生、健康服務中心擴及紐約和羅德島州。

該系統3月11日公佈電腦系統發現可疑活動的消息，並稱未影響病患的照顧，正在調查損害情況。4月11日，管理階層確定「未經授權的第三方進入我們的網路，取走某些資訊的複本。」這些資訊包括「病人的姓名、生年月日、地址、電話號碼、電郵地址、種族或族裔、社安號碼、病歴編號。」

管理階層說，雖然系統的支付系統未遭駭，病人還是要仔細查閱醫院寄來的帳單，若有不確之處，可立即與醫療提供方聯絡。

管理階層也已個別通知個資遭竊的人，同時提供免費監看信用服務，保護社安號遭竊病人，不受「身分遭竊用」之害。

去年聯合健保集團電腦系統遭駭客入侵事件，受影響人數更多，多達1億，是史上最大規模的醫療體系資訊遭竊案。

耶魯大學 駭客 健保

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