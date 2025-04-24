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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

川普拒發經費 哈佛等知名私立大學發債、賣股籌款 金融危機來首次

編譯周芳苑／綜合報導
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圖為哈佛大學。(美聯社)
圖為哈佛大學。(美聯社)

為因應川普政府大規模刪減經費、干預校務，普林斯頓、西北、哈佛、耶魯等知名私立大學紛紛發行債券、賣股籌款，做最壞打算。這是高等學府2008金融危機和新冠疫情以來首次採取類似舉措。

普林斯頓、西北大學各發行3.2億元和5億元債券，哈佛大學籌措7.5億元。至於耶魯大學，迄今雖尚未受到川普政府特別「關注」，也試圖出售價十億元私募股權。

北卡投資業者GEM主管班克(Matt Bank)說，各大學目前面臨的不確定性比過去市場低迷或經濟衰退時期更大。

川普政府為強迫大學配合其政策修改校務運作方式，已取消、暫停或重新審查100億餘元聯邦經費，被多所學校視為聯邦政府過度干預私立學術機構。

政府則聲稱，一連串行動是為了在親巴勒斯坦抗議活動後保護猶太學生，並將取消多元、公平和包容政策作為改革目標。

哈佛上週拒絕川普政府要求後，政府便對該校的免稅地位及招收國際學生能力加以威脅；哈佛以政府危及其學術獨立性、侵犯憲法權利為由，於21日向聯邦法院提出控訴，

全美60所大學3月中旬收到教育部信函，聲稱將對未能防範反猶太主義的學校採取行動，而且任何被視為非法種族歧視的行為恐失去更多資金。

普林斯頓稱，國防部、能源部等聯邦機構已暫停數十項研究撥款。

普林斯頓大學債券於22日結束發行，哈佛、西北和布朗大學先前也採取過類似措施。普林斯頓發行的應稅債券，利率高於典型免稅大學債券。

西北大學3月發行5億元債券，該校的聯邦資金佔去年總研究經費四分之三以上；為因應危機另刪減非人事預算10%。

各大學在動盪市場中發行債券，恐支付更高利率；穆迪評級(Moody's Ratings)上個月將高等教育債券前景下調至負面。

有些大學手頭還有巨額捐贈金，例如哈佛，截至6月捐贈基金超過500億元，多鎖定長期投資或者用途設限。

知情人士透露，耶魯一年多來試著出售55億元私募股權投資，旨在重塑私募股權投資組合；出售的投資組合包括CD&R和Golden Gate Capital等公司基金股份。

債券 川普 耶魯大學

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