波音執行長：中國拒收客機 未來也別合作了

中國以拒收訂購的波音飛機為反制美國關稅戰的手段，使波音公司成了美中貿易戰的犧牲品。（歐新社）

波音 公司執行長奧特伯格(Kelly Ortberg)23日表示，假如中國各航空公司拒絕接收原本下單採購的客機，波音將會替那批飛機另找買家，未來停止再替中方生產飛機；奧特伯格指出，中方退還飛機，原因在美中貿易戰衍生的高關稅。

華爾街 日報(WSJ)報導，波音原本想在最新財報指出，公司正掙脫長達多年的財務危機，但中國退還三架波音生產的客機；奧特伯格向投資人喊話，表示關稅戰不會讓公司復元之路偏離軌道。

波音23日的財報表現優於預期，公司股價上漲逾5%；該公司仍在虧損，但虧損已減少，而且幅度低於華爾街預期。

波音執行長奧特伯格23日表示，如果中國拒收已下單的飛機，波音會另尋買主。馬來西亞先前已表示有意購買。（歐新社）

奧特伯格表示，公司會竭盡全力，確保中國拒收飛機的問題，不會影響到波音的復元；公司已改善安全及品質，由先前一連串壞事而動盪中穩定下來；那些壞事包括阿拉斯加航空去年一架班機飛行中艙門剝落、一次代價慘重的罷工，還有讓兩位太空人 卡在國際太空站。

奧特伯格誇耀波音贏得合約，為國防部打造下一代噴氣式戰鬥機；另外，他對公司很快能大量產出MAX型客機表示樂觀。接下來他試著安撫投資人，認為盡管發生貿易戰、公司受到各方面的打擊，但公司仍循序漸進，止虧為盈。

中國已下令國內各航空公司，不再向波音下單買飛機，另外各公司要先取得批准，才能接收原已下單購買的飛機。兩架停在中國舟山波音設施裡的客機已經完工，準備最後交機，結果過去幾天被退還給波音西雅圖總部，第三架也在送還美國途中。

奧特伯格指出，不肯接收已訂飛機的客戶，波音未來不會再替他們生產客機，被退回來的飛機，波音會改賣給想買的客戶。

假如波音停止交貨給中國，中國會因此受到打擊，中方航空公司幾乎完全仰賴波音及歐洲的空中巴士(Airbus)出售的商業飛機。但中國拒絕接收那些客機，波音營收也因此受損。

中國拒收的波音客機，稍早傳出馬來西亞有意收購。