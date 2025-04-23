社論有誤14小時內更正 陪審團裁定紐時未誹謗裴林

紐約法院陪審團22日裁定，紐約時報並未誹謗裴林。圖為裴林在裁決公布後平靜離開法院。(美聯社)

紐約時報 2017年一篇社論有誤，但在14小時內更正，仍遭前阿拉斯加州 州長裴林(Sarah Palin)提告損毀她的聲譽，紐約法院陪審團22日裁定，紐約時報並未誹謗裴林。

這宗民事訴訟的陪審團在兩造律師結辯後，商議了兩個多小時，便達成紐約時報社論未構成毀謗罪的結論。

裴林21日出庭作證表示，那篇社論說，她的政治行動委員會發表的言論助長暴力的氛圍，害她受到死亡威脅，她的精神大受打擊。紐時發現社論有誤，在發表後不到14的小時，就發文更正。

裴林的律師特耳科(Kenneth Turkel)說，當時言論版主編班內特(James Bennet)不是明知自己要刊出的內容有誤，就是毫不在乎社論所言是否屬實，因此，陪審團應該裁定紐約時報犯了誹謗罪。

特耳科籲請陪審團裁決，紐時賠償「一定數額」給裴林，補償她「名譽受損和心理痛苦」，讓她了結一樁心事。「到今天都沒人受到究責，這就是大家對簿公堂的理由。」

2007年任共和黨副總統候選人的裴林，對紐約時報提告，因為紐時在談論槍枝暴力的社論中說，2011年亞利桑那州大型槍擊 案造成六死及眾議員吉佛茲(Gabby Giffords）重傷之前，裴林的政治行動委員會曾發布選區圖，將吉佛茲等20名民主黨人列為「目標人物」，助長暴力氣氛。

紐時很快認錯，說該社論「錯誤地認為，政治論述和2011年槍擊案有關」，也「錯誤地描述」裴林政治行動委員會發布的選區圖。

班內特上周出庭作證時，聲淚俱下地向裴林道歉，說他自己為此錯深感愧疚，有讀者向報社表示不滿後，他立刻十萬火急發文更正。