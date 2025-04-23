我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BMW將把DeepSeek AI技術 引入中國新車型

烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

社論有誤14小時內更正 陪審團裁定紐時未誹謗裴林

記者張聲肇／綜合報導
紐約法院陪審團22日裁定，紐約時報並未誹謗裴林。圖為裴林在裁決公布後平靜離開法院。(美聯社)
紐約法院陪審團22日裁定，紐約時報並未誹謗裴林。圖為裴林在裁決公布後平靜離開法院。(美聯社)

紐約時報2017年一篇社論有誤，但在14小時內更正，仍遭前阿拉斯加州州長裴林(Sarah Palin)提告損毀她的聲譽，紐約法院陪審團22日裁定，紐約時報並未誹謗裴林。

這宗民事訴訟的陪審團在兩造律師結辯後，商議了兩個多小時，便達成紐約時報社論未構成毀謗罪的結論。

裴林21日出庭作證表示，那篇社論說，她的政治行動委員會發表的言論助長暴力的氛圍，害她受到死亡威脅，她的精神大受打擊。紐時發現社論有誤，在發表後不到14的小時，就發文更正。

裴林的律師特耳科(Kenneth Turkel)說，當時言論版主編班內特(James Bennet)不是明知自己要刊出的內容有誤，就是毫不在乎社論所言是否屬實，因此，陪審團應該裁定紐約時報犯了誹謗罪。

特耳科籲請陪審團裁決，紐時賠償「一定數額」給裴林，補償她「名譽受損和心理痛苦」，讓她了結一樁心事。「到今天都沒人受到究責，這就是大家對簿公堂的理由。」

2007年任共和黨副總統候選人的裴林，對紐約時報提告，因為紐時在談論槍枝暴力的社論中說，2011年亞利桑那州大型槍擊案造成六死及眾議員吉佛茲(Gabby Giffords）重傷之前，裴林的政治行動委員會曾發布選區圖，將吉佛茲等20名民主黨人列為「目標人物」，助長暴力氣氛。

紐時很快認錯，說該社論「錯誤地認為，政治論述和2011年槍擊案有關」，也「錯誤地描述」裴林政治行動委員會發布的選區圖。

班內特上周出庭作證時，聲淚俱下地向裴林道歉，說他自己為此錯深感愧疚，有讀者向報社表示不滿後，他立刻十萬火急發文更正。

紐時律師艾爾斯沃斯(Felicia Ellsworth）說，除非陪審團斷定，該社論的編輯明知內容有誤仍刻意發表，否則就無法認定報社或班內特犯了毀謗罪。而紐時「大張旗鼓清清楚楚又火速」更正錯誤，顯示這純是「無心之過」。

2017年紐約時報前言論版主編班內特。(美聯社)
2017年紐約時報前言論版主編班內特。(美聯社)

紐約時報 槍擊 阿拉斯加州

上一則

陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

下一則

關閉美國之音違法 法官裁示恢復 律師：新聞自由重大勝利

延伸閱讀

紐時：川普貿戰毀亞太布局 盟友望向中國

紐時：川普貿戰毀亞太布局 盟友望向中國
20多年前轟動全美1屍2命殺妻案 兇手爭取推翻定罪判決

20多年前轟動全美1屍2命殺妻案 兇手爭取推翻定罪判決
手機存49視頻 新州華男廁所偷拍被控罪

手機存49視頻 新州華男廁所偷拍被控罪
紐時：川普政府擬推動保守派倡議 鼓勵結婚與生育

紐時：川普政府擬推動保守派倡議 鼓勵結婚與生育

熱門新聞

科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
外籍觀光客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權。路透

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

2025-04-17 10:18
全球首富馬斯克(Elon Musk)與四名女性至少生下14個孩子。圖為他今年2月13日攜帶兩名年幼的子女在華府出席會見印度總理莫迪的活動。(路透)

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

2025-04-16 21:17
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組