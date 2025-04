川普擬將藥價降至開發國家水平 消息人士：顛覆醫療市場

藥商已經收到告示,指川普政府正在考慮要將美國藥品價格降至其他開發國家的水平。(美聯社) TITLE = Trade Drug Prices CAPTION = FILE - This June 15, 2018, file photo shows pharmaceuticals in North Andover, Mass. A revamped North American trade deal is nearing passage in Congress, giving both the White House and House Democrats cause to claim ...【作者:美國聯合通訊社,日期:2019-12-18,數位典藏序號:20191218032203000】

根據兩位業界人士透露,藥商已經收到告示,表示川普 政府正在考慮要將美國藥 品價格降至其他開發國家的水平,並稱這是製藥界最關心的問題。

路透報導這兩位未授權公開發言的消息人士表示,他們預計該政策將會出自負責監管聯邦醫療保險 (Medicare,俗稱紅藍卡)和醫療補助計畫(Medicaid,俗稱白卡)的機構。

第一位消息人士表示,政府健保官員直接告訴他,他們目前正在研究這類政策,並形容此政策是川普政府試圖降低藥價的中級優先事項。

兩位消息人士指出,這類政策比包括對進口藥品徵收關稅等政府目前正在討論的其他政策,都更令業界擔憂;第一位消息人士表示,這是「製藥業與美國生物科學創新最大的生存危機」。

根據政府記錄,業界貿易組織「美國藥廠公會」(PhRMA)在2025年初,就針對這個被稱為國際參考定價(international reference pricing)的問題向國會進行遊說。

美國是世界上藥品價格最高的國家,通常是其他已開發國家藥價的近三倍。川普總統表示,他希望能縮小這個差距,但尚未公開具體說明如何縮小差距;川普在第一任期內提出的國際參考定價計畫,曾遭到法院阻撓。

川普五年前的提案預計能在七年內,為納稅人節省超過850億元,削減美國每年超過4000億元的藥品支出。

第一位消息人士表示:「我覺得政府完全無法理解這項政策可能對美國創新市場的影響。」它將會「顛覆整個醫療保健市場,不僅是製藥市場」。

他指出在健保官員表示他們計畫要測試一些藥品定價方案後,他預計聯邦醫療保險機構將會推出測試計畫。