川普遇刺後揮拳畫像 取代歐巴馬畫像懸掛白宮門廳

去年夏天川普在賓州遇刺時臉上帶血、揮舞拳頭的景像，如今被描繪在畫布上，懸掛於白宮門廳。(美聯社)

眾所周知，川普 總統非常在意個人形象，即使是藝術家筆下的自己。先前他批評懸掛在科州議會大廈的肖像把他「畫得太醜」，最近他則是把宣揚自己英雄氣概的畫像悄悄掛在白宮 門廳。美聯社報導，白宮最近把前總統歐巴馬 的肖像移到他處，原位置則掛上描繪去年夏天川普在賓州遇刺時臉上帶血、揮舞拳頭的畫像。

Trump has just replaced President Obama’s official presidential portrait in the White House with a painting of himself. pic.twitter.com/ThQv1LgA7W — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) 2025年4月11日

歐巴馬的肖像2022年起一直陳列在國家樓層(State Floor)的大廳，靠近總統官邸樓梯。現在這幅肖像被移到對面牆上原本小布希(George W. Bush)肖像的位置；小布希肖像則移到老布希肖像旁邊，就在總統官邸樓梯上。

白宮在X平台上發文宣布這個突然的變動，稱是「白宮增添一些新藝術品」。按照傳統，大廳展出的肖像是最近兩任前總統，而川普正好也是前總統之一，不過在未提前通知的情況下掛上新的肖像並不尋常，不過川普顯然不介意打破常規。

據白宮表示，這幅帆布畫為藝術家馬克·利普(Marc Lipp)所創作，由作家波拉克(Andrew Pollock)透過佛州的藍色畫廊(Blue Gallery)捐贈，波拉克的女兒是2018年佛州帕克蘭(Parkland)瑪喬麗·史多曼·道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)槍擊事件的遇害者之一。

無論黨派立場，現任總統按慣例都會接待卸任總統、揭幕其肖像，但川普第一任期內並沒有懸掛歐巴馬肖像，這段尷尬的空窗直到2022年才由拜登補上，歡迎歐巴馬夫婦重訪白宮。現在拜登卸任才三個月，他和前第一夫人吉兒的肖像可能還要好幾年才會完成。

白宮經常會收到其他早期總統和第一夫人的肖像畫當禮物；自1960年代以來，大部分畫作的費用則是非營利組織「白宮歷史協會」(White House Historical Association)支付，該協會是由前第一夫人賈桂琳·甘迺迪(Jacqueline Kennedy)創立。