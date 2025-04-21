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今晚最高潮 天琴座流星雨一小時可見15顆 同時欣賞「殘月」奇景

編譯俞仲慈／綜合報導
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今年的天琴座流星雨已從16日開始出現，將於21日夜間達到高峰。(NASA)
今年的天琴座流星雨已從16日開始出現，將於21日夜間達到高峰。(NASA)

春暖花開的季節，正是北半球居民觀賞流星的好機會，一年一度的「天琴座」(Lyrid)流星雨於21日夜間達到高峰，如果天候許可，民眾可以在黑暗處每小時觀賞到多達15顆的流星。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，天琴座流星雨於本月16日出現，通常是一年中最可靠的流星雨，由於出現時間與北半球溫暖的春季氣溫吻合，成為最受歡迎的天文奇景。

聯邦太空總署(NASA)宣稱，今年的流星高峰期與殘月同時出現，殘月的滿月率約為27%，意味著流星不太可能被明亮的月光遮蔽。

為了完整觀賞到這場天文奇景，NASA建議民眾從21日晚上10時開始駐守戶外並持續到22日清晨5時左右，隨著氣溫逐漸上升，直到第二天黎明。

同時NASA也補充道，從21日深夜任何時間到月亮升起之前(當地時間凌晨3時30分左右)，都是觀賞流星劃過夜空的最佳時機。

NASA表示，天琴座流星雨通常從北半球觀賞最為清晰，但即便是在南半球，只要視力敏銳的天文愛好者也能夠窺見部分流星；而且民眾最好遠離城市燈光等各式光害，只要天氣晴朗，挑選一處天空最暗且視野毫無屏障的地點觀賞，然後大致面向東方、雙眼直視前方。

專家指出，流星可以從天空任何的角度劃過，而天琴座流星雨在劃過夜空時，偶爾會留下明亮痕跡，雖然無需任何特殊設備即可觀賞，但還是建議民眾觀賞前讓雙眼適應黑暗，預留45分鐘不要看手機等3C螢幕或任何明亮的光點。

NASA 太空

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