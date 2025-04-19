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審查地獄？維吉尼亞州徽州旗上袒胸羅馬女神 遭線上學習平台刪除

編譯周辰陽／即時報導
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維吉尼亞州的州旗迎風飄揚，後方則是美國國旗。資料照片。（路透 / alamy）
維吉尼亞州的州旗迎風飄揚，後方則是美國國旗。資料照片。（路透 / alamy）

維吉尼亞州的州旗和州徽上描繪了羅馬女神維爾圖斯（Virtus）踩著被殺的暴君，下垂的羅馬長袍（Toga）則露出了左胸。媒體近日揭露，德州一處學區將相關資訊從線上學習資料庫移除，不讓低年級學生讀到。

衛報與Axios報導，位於休士頓附近的拉馬爾聯合獨立學區（Lamar CISD）2024年秋季對該圖樣採取了行動，從通常為8至11歲的3至5年級學生所使用的線上學習平台刪去了一個有關維吉尼亞州的章節，引發爭議。

反對德州審查制度和書籍禁令的「德州閱讀自由計畫」（The Texas Freedom to Read Project）表示，該組織發現拉馬爾學區的學生無法繼續在線上研究資料庫「PebbleGo Next」了解維吉尼亞州時，「打開德州反烏托邦、禁書和審查制度地獄的新高度」。

「德州閱讀自由計畫」表示，該組織提交公共記錄請求書後，學區承認已從網站刪除「維吉尼亞」，原因是該課程違反了學校委員會的圖書館政策，禁止在小學圖書館教材中出現任何「正面裸露的視覺描繪或插圖」。

拉馬爾學區沒有回應媒體的置評請求。

維吉尼亞州州徽與州旗的爭論可追溯至1776年，當時該州希望在獨立戰爭期間顯得堅強，想到了持劍與矛的維爾圖斯形象，以及「這就是暴君的下場」（Sic Semper Tyrannis）格言。

維吉尼亞州徽與州旗可見到維爾圖斯踩著一具遺體，旁邊則是落下的王冠。當時，這名暴君被當成英王喬治三世的象徵，而維爾圖斯更像是奧斯曼（Ottoman）帝國的戰士，而非羅馬神祉，但圖像多年來以各種方式進行調整，州官員1901年下令納入袒胸的描繪，以明確顯示維爾圖斯的身形是女性。

報導指出，維吉尼亞州的旗幟定期躍上全國新聞版面，2010年更成為有關該州學校圖書館中，哪些教材構成色情內容辯論的一部分。維吉尼亞大學政治學家薩巴托（Larry Sabato）嘲笑保守派人士的審查力度，「當你自招嘲笑時，通常就會發生，而且這次將是全國性事件。看在老天的份上，這可是古典藝術」。

維吉尼亞州 德州 學區

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