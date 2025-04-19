選校指南、青少年心理危機…「育才特刊」20日隨報贈閱

世界日報2025「育才特刊」，明天（20日）推出，隨報贈閱。內容涵蓋公校 掠影、私校面面觀、育才心得、青少年心理問題等豐富內容，並提供選擇學校的建議，重視教育的華人家長不可錯過。

●不會拼寫閱讀「優秀高中生」竟然是文盲？

美國公校的教育品質參差不齊，一些學校和學區被指責降低標準以便學生能通過考試、順利畢業，而時常遭人詬病。但一名接受了12年公校基礎教育、並以優秀的成績高中畢業的學生竟然是個「文盲」，令人匪夷所思。

一位高中老師評論區留言說，她的故事並非個例。他寫道：「成千上萬的學生都遇到了這種情況。這很可悲，但美國學生的閱讀和寫作水準確實下降了。」

據最新發布的教育恢復計分卡(Education Recovery Scorecard)顯示，截至2024年春季，美國學生在閱讀和數學方面仍然比疫情前落後近半個年級水準。

●不是富家子弟 也讀得起私立學校

對於家長來說，決定送孩子上公立學校還是私立學校可能是一個艱難的選擇。公校免學費、不挑揀學生，因此學生多元化，教學體制須遵循一定標準，個別化教導相對欠缺；私校則運作體制有自主性、彈性而靈活，而且各有明確教育理念，學生的個別化教導較完備，但學費高昂。

私立學校資源豐沛、小班教學容易關照學生個別需求、學生家庭背景優質，有很多優勢，但令許多家庭望而生畏的問題是要繳學費，而且很昂貴，一年動輒好幾萬元；為了讓真的有需要、卻又財力不足的孩子進私立學校接受完善教育，許多州政府撥款，透過不同管道提供私校就學補助，讓孩子得以根據獨特需要尋求最適合的教育。

●興趣還是壓力？課外活動的平衡之道

在許多家庭中，興趣愛好被視為打開通往理想大學大門的「鑰匙」。然而，專家提醒這種思維存在很大風險。「那已經不是興趣，而是壓力，是成人視角的投射與操控。真正的興趣，是孩子自己發現的，是一種發自內心的熱愛與驅動力。」

在琳瑯滿目的課外選項中，很多父母確實難以判斷該「堅持」哪些，又該「放棄」哪些。有經驗的家長建議：關鍵在於孩子是否真正喜歡這個活動。定期和孩子進行開放對話，例如：「你開心嗎？」如果答案是否定的，那也許就是時候停下來、調整節奏了。

●電子產品、社群媒體 低齡化 怎樣應對？

青少年在社群媒體上花費大量時間，可能導致學習時間減少，注意力分散，影響學業成績。更糟的是，研究表明，過度使用社群媒體與青少年抑鬱、焦慮等心理健康問題密切相關。現代科技是一把雙刃劍，限制青少年使用手機和社群媒體可能也會對他們造成傷害。要做到趨利避害，政府、學校、科技公司、家長以及青少年群體都需要承擔起更大的責任。

●亞裔 青少年的沉默危機：我求救了 沒人能幫

根據美國疾病控制與預防中心2023年報告，全美青少年中約有42%表示曾長期感到悲傷或絕望，而亞裔兒童與青少年報告心理困擾的比率持續上升，卻是各族裔中最少就醫的一群。語言隔閡、文化壓力與家庭結構，成為一道無形的牆。

一名華裔學生因家庭變故陷入情緒危機，曾萌生輕生念頭，卻在紐約市找不到心理輔導資源，只能撥打市府311熱線求助。「這是整個社區心理健康資源匱乏的縮影。」在資源短缺的現實下，父母的角色無可取代；家長應定期與孩子進行簡單對話，了解他們的情緒狀況與交友情形，及早發現異常，並且多利用家庭醫師、學校心理輔導等既有資源，不要等到出問題才尋求幫助。

「2025育才特刊」提供家長最關注的資訊，幫助您在養兒育女的過程中少走彎路，4月20日（星期日）隨報贈閱，請到各世界日報零售點購買。