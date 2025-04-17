馬斯克繁衍「軍團」與4女子生下至少14孩

全球首富馬斯克(Elon Musk)與四名女性至少生下14個孩子。圖為他今年2月13日攜帶兩名年幼的子女在華府出席會見印度總理莫迪的活動。(路透)

華爾街日報(WSJ)報導，全球首富馬斯克 (Elon Musk)與四名女性至少生下14個孩子，熟悉馬斯克的消息人士則說，馬斯克兒女實際人數可能比外界所知更多；馬斯克經營個人事業、為川普總統獻策的同時，他的私生活頻頻上演「宮鬥劇」，最近馬斯克遭到一名婦女求償之後，接受親子鑑定以釐清是否為一名初生男嬰的生父。

26歲保守派網紅艾希莉‧聖克萊爾(Ashley St. Clair)為了證明馬斯克就是她剛生下男嬰的爹，找上長年擔任馬斯克「喬事者」(fixer)的畢查爾(Jared Birchall)。畢查爾對她說，馬斯克心地善良、出手大方，但每當孩子的母親循法律途徑處理事情，後果通常較為不利。畢查爾轉告馬斯克條件：願意提供1500萬元，外加每月10萬元，但她必須對孩子守口如瓶。畢查爾說，為馬斯克生下孩子的其他幾位女性都接受了類似條件。

馬斯克的繁衍下一代計畫與他對美國國家航空暨太空 總署(NASA)的野心息息相關，希望盡快實現讓人類登陸火星 的願望。馬斯克在X平台發文寫道，人類如果能在多個星球生存，對於確保人類與所有生命長期生存來說非常重要。

知情人士說，馬斯克眼中的世界觀頗為黯淡，人口減少已經讓文明受到威脅，他則積極生育為地球貢獻力量，繁殖高智商人口。

馬斯克的太空探索科技公司(SpaceX)主要任務就是打造能讓人類前往火星的太空船，電動車公司特斯拉(Tesla)則為火星計畫籌措經費。

馬斯克將兒女們稱為「軍團」(legion)，如同包含數千士兵的古代軍事單位，也是羅馬帝國擴張版圖的關鍵。

這是借鑑古代軍事單位，一個軍團可能包含數千名士兵，並且是擴展羅馬帝國版圖的關鍵。聖克萊爾懷孕期間，馬斯克在簡訊中對她說，打算找代理孕母來生更多孩子，「在末日來臨之前達到軍團等級的人數」。